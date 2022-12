L’Ajuntament de Girona i la Fecasarm, l’associació que representa l’oci nocturn, han començat a establir lligams per evitar les molèsties que aquests establiments provoquen a diferents sectors de la ciutat. En aquest cas, el regidor de Seguretat i Neteja, Eduard Berloso es va reunir amb l’associació a final d’octubre amb l’objectiu de començar a fer les primeres passes perquè establiments i consistori «elaborin un pla per evitar aquestes molèsties», apuntava el regidor.

«Som conscients que en les zones d’oci nocturn hi ha problemes», deia Berloso, que ha rebut algunes propostes per millorar la situació. Entre les quals, millorar la neteja i la seguretat privada a l’exterior dels locals. «Iniciarem les accions que legalment puguem fer per corregir aquesta situació», comentava. Una de les zones problemàtiques pel que fa a l’oci nocturn és la de Figuerola i Bonastruc, amb els veïns que va anys que demanen solucions. Berloso sap que entre els establiments amb els quals es va reunir hi ha els d’aquest sector, però no sap si també hi ha els d’altres indrets. En aquest cas, el regidor afirma que si hi ha locals que no formen part de l’associació «els convocaré».

Berloso també apunta que s’ha millorat en el tema de la neteja en segons quins sectors un cop el nou contracte que va entrar en vigor a principis de setembre va entrar en ple funcionament. A part, també afirma que «tenim una patrulla que a la nit passa sovint per les zones, però no s’hi pot quedar», tot i que indica que els veïns «tenen raó» amb totes aquestes queixes.

Els últims veïns en patir les conseqüències de l’oci nocturn són els del carrer Pedret. En concret, en són una vintena que viuen al voltant del local d’oci nocturn del nombre 118 del carrer Pedret, que es queixen que en els últims mesos l’establiment els ha portat molts mals de cap. Segons expliquen, obre els divendres i dissabte a la nit, fins a altes hores de la matinada. A vegades també ho fa els dijous. Lamenten que quan l’establiment té obert hi ha un accés d’aldarulls, baralles, brutícia, amenaces i destrosses per part dels usuaris del local.

La gota que ha fet vessar el got i ha acabat amb la poca paciència que ja tenien els veïns, són les festes dels diumenges al matí. I és que el local també obre aquest dia de les sis fins a gairebé les dues del migdia en forma de «breakfast». Una obertura que, segons els residents a la zona no s’hauria de produir perquè l’establiment «no té llicència per obrir a aquestes hores». De fet, la policia ha intervingut en algunes ocasions, tot i que els veïns també lamenten que no ho fan sempre.

L’últim cap de setmana de novembre va ser «tranquil», però temen que és pel grapat de festes que s’han organitzat per aquest mes de desembre. «El barri de Pedret és una zona molt tranquil·la» expliquen veïns propers i afectats per la situació. «Tenim nens a casa que es desperten espantats a les nits», continuen narrant els implicats que també diuen que tot ha derivat cap a una situació «insostenible» i que si no es fa alguna cosa al respecte aviat «pot acabar molt malament». Apunten que durant les nits en les quals l’establiment té obert no es pot, pràcticament, dormir. «Ens truquen el timbre de les cases i hi ha baralles constants» i això els fa patir pel benestar de la família o la integritat dels vehicles.

Sense l’Associació de Veïns

Davant tot això s’han trobat que l’associació de veïns del barri no els dona el suport necessari per presentar una queixa formal a l’Ajuntament. Entenen que tot això hauria de ser un tema per portar amb l’associació, però ja fa vuit mesos que hi van al darrere i la junta «ens dona llargues», tot i que sap de l’existència del problema. A part, també expliquen que un altre local, el del nombre 66 del mateix carrer, «també porta problemes» i que els veïns més propers han començat a queixar-se amb més insistència.

Així, han decidit fer la guerra pel seu compte i han presentat algunes reclamacions a l’Ajuntament. Ho han fet tots els veïns, un per un, per crear més pressió, però «no hem tingut solució». I és que el consistori només els va respondre, fa menys d’una setmana, dels horaris que hauria de fer el local, sense parlar «de les mesures que prendrien sobre els aldarulls». Així com tampoc «fan menció a parlar amb la gerència del local».