Des de la setmana passada ja torna a passar aigua per la Séquia Monar, que havia estat buida en els últims dos mesos per fer-hi manteniment. Tot i així, a causa de l’alerta per sequera, el canal portarà un cabal inferior als 0,5 metres cúbics, quan abans de buidar-se portava un de 3 metres cúbics.