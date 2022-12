Les estacions de Girocleta previstes pel 2022 no es construiran fins l’any que ve

Els usuaris de la Girocleta hauran d’esperar més del previst perquè les tres noves estacions que en un principi s’havien d’instal·lar aquest any es posin en funcionament. El 2021 l’Ajuntament va anunciar una ampliació del servei, amb la creació de dotze estacions, tres cada any entre l’any passat i el 2024. Tot i així, les tres previstes per enguany no es començaran a construir fins al primer trimestre de 2023 perquè el material per fer les diferents estacions tarda més del que s’esperava en arribar.

«Ho estem tancant», explicava la regidora de Mobilitat, Marta Sureda. Ara com ara, falten per arribar els últims anclatges per poder començar la construcció d’aquests nous espais, que s’ubicaran al Mercat del Lleó, a prop del pavelló de Santa Eugènia de Ter i a la zona de l’encreuament dels carrers Caldes Montbui i Lluís Pericot. El consistori preveu que les tres estacions entrin en funcionament no més tard del mes de juny.

Juntament amb el material encarregat per aquestes tres estacions, l’Ajuntament també va demanar els elements necessaris per construir les tres instal·lacions del pròxim any i les tres de 2024, per la qual cosa no s’haurien d’endarrerir com ha passat enguany. Tot i així, Sureda afirma que encara s’està estudiant on es col·locaran aquestes sis noves estacions, totes elles, finançades amb els Fons Europeus Next Generation. En tot cas, la demora per la construcció de les estacions previstes per aquest 2022 no posa en risc en cap moment la subvenció dels Fons Europeus Next Generation perquè ja està atorgada. El cost total de la instal·lació d’aquestes dotze estacions és de 360.000 euros.

La Girocleta va néixer l’any 2009 amb vuit estacions. Ara ja en són 24, amb les tres últimes incorporacions del 2021. Aquestes es van ubicar a la carretera Taialà nombre 75 -prop de l’escola-, a l’avinguda Sant Narcís, amb la cantonada del carrer Saragossa -pròxim a l’aparcament de l’Agència Tributària- i a la plaça Celestina Vigneaux, al costat de la prolongació del carrer Migdia.

El nombre d’usuaris també ha anat a l’alça amb el pas dels anys. Amb l’arribada de la pandèmia, la xifra va baixar i l’any passat es va situar en 3.242. Tanmateix, a principis de setembre ja s’havia recuperat completament i, fins i tot, es va superar la de 2019, situant-se amb 3.820 usuaris. També ha augmentat el lloguer en còmput anual, que a l’octubre era un 14% més alt que el 2021, mentre que el lloguer diari ronda els 2.500. Marta Sureda també explicava que en el ple del mes de gener vol portar una millora en el preu i que sigui gratuït pels usuaris de fins a 18 anys -actualment és fins als 16-.

252 noves unitats

Amb l’augment dels usuaris i de la previsió de crear tres estacions més el 2023 i tres altres el 2024, l’Ajuntament va decidir treure a concurs públic perquè les empreses interessades fessin les seves ofertes per vendre un total de 252. En un primer moment la licitació va quedar deserta. Per això, el consistori va decidir pujar l’import fins als 750 euros per unitat -anteriorment era de 548-, amb un pressupost total de 189.050. En aquest cas, es va adjudicar el contracte a l’única empresa que es va presentar al concurs, Bicicletes Amat S.A. Aquesta, va acabant fent una oferta total de 179.292,96 euros -IVA inclós-, el que significa un preu de 711,48 euros cada unitat.

Bicicletes Amat té fins al 31 d’octubre de 2024. En la primera licitació, que va quedar deserta, es va establir com a data de finalització de l’actuació el 30 de novembre de 2023, i per aquesta segona es va ampliar fins al 5 de juny de 2024. Tot i així, el consistori ha decidit donar un marge encara més gran perquè, segons apunta Marta Sureda, actualment «costa molt trobar bicicletes» i, per això, «hem donat molt marge». El contracte també detalla que les unitats es poden entregar de forma escalonada, mentre el 31 d’octubre de 2024 Girona ja pugui disposar d’aquestes 252 bicicletes noves.