Comunitats energètiques per ajudar a famílies vulnerables

Sant Julià de Ramis i Fornells de la Selva han rebut una subvenció per part de la Diputació de Girona que els permetrà instal·lar comunitats energètiques per ajudar a les famílies vulnerables del municipi. Són una de les primeres localitats de Catalunya que han rebut aquesta ajuda per portar a terme el projecte, tot i que també hi ha altres municipis de la zona que ho volen implementar aviat amb l’objectiu de fomentar la transició energètica en l’àmbit local.

El projecte que sembla més ambiciós és el de Sant Julià de Ramis. «Volem ser el primer municipi a fer realitat aquest tipus de projecte», afirmava l’alcalde, Marc Puigtió. Per fer-lo tindrà un pressupost total de gairebé 300.000 euros i constarà de tres fases. La primera començarà a principis de 2023, quan s’instal·laran plaques solars al pavelló municipal. Aquesta primera fase costa uns 68.000 euros, dels quals 36.000 són de la subvenció de la Diputació. Un cop col·locades donaran servei a unes 20 famílies i sis equipaments municipals. En aquest sentit, l’Ajuntament ha detectat onze famílies vulnerables que viuen a la zona del Pla de Baix, que tindran prioritat a l’hora de poder abastir-se d’aquesta energia. En la segona fase del projecte, prevista pel 2024, s’acabarà d’emplenar tot el sostre del pavelló municipal de panells fotovoltaics, mentre que el 2025 es començaria la tercera fase cobrint el sostre del Centre Cívic de Medinyà. Un cop s’hagi acabat amb totes les fases, l’Ajuntament podrà donar energia a 114 habitatges i a nou equipaments municipals. Les famílies que se’n puguin beneficiar pagaran una quota anual de 111 euros, estalviant-ne uns 300 de la factura de la llum que ara paguen. Pel que fa a Fornells de la Selva, el projecte constarà de dues fases. En aquest cas, s’ha escollit el sostre de l’escola per instal·lar la comunitat energètica. La primera fase costa un total de 59.448,44 euros, amb una subvenció de 6.285,73 euros per part de la Diputació. Aquesta, té previst acabar abans de finals de 2023, i un cop s’hagin instal·lat les plaques solars se’n podran beneficiar una vintena de famílies. L’Ajuntament vol donar prioritat a aquelles famílies més vulnerables i també a les que tinguin dificultats per instal·lar comunitats energètiques al seu immoble. Un cop s’hagi acabat amb la primera fase, la segona començaria l’any 2024. En aquesta, s’ampliaria la comunitat de l’escola, en funció de la demanda de les famílies. En paral·lel, també es construirà una nau per la brigada al polígon en la qual també s’instal·laran plaques solars que serviran per subministrar energia a les empreses de la zona. La construcció d’aquesta nau es troba ara mateix en procés de licitació.