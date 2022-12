L’ADAC i Plataforma per la Llenguda Gironès inicien conjuntament una companya per potenciar l’ús de la llengua catalana com a llengua habitual. Aquesta iniciativa porta com a títol «Digues bon dia!», i té per objectiu implicar els diferents establiments gironins i els comerciants per aconseguir que els clients que entrin facin servir la llengua catalana. La campanya es presentarà aquest dissabte a la plaça Santa Susanna de Girona (10h) i l’organització demana voluntaris per tirar endavant la proposta.