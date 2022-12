L’associació Girona Centre Eix Comercial ha fet entrega al Rotary Club de Girona de la donació recollida a través de les inscripcions de la 43a Cursa Popular del Carrer Nou que es va celebrar el passat diumenge 16 d’octubre, un total de mil euros.

Els representants d’ambdues organitzacions, Josep Maria Noguer i Quim Gubau, per part de Girona Centre Eix Comercial, i Carles Ribas i Toni Pereira, per part dels rotaris gironins, han expressat la seva satisfacció per seguir amb la col·laboració que van iniciar fa quatre edicions. La donació, segons ha informat el Rotary Club, anirà destinada al projecte d’El Trampolí, una organització amb seu a la Bisbal de l’Empordà dedicada a l’atenció de persones amb una discapacitat intel·lectual i síndrome de down.

Per la seva banda, el Rotary Club de Girona també ha col·laborat cada any amb la cursa de Girona Centre Eix Comercial amb l’aportació de voluntaris, un total de 50 persones. Per al representant de l’organització tècnica de l’esdeveniment, Olivier Domanico, els voluntaris “són clau per al bon desenvolupament de la cursa”.