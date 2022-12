Guanyem Girona ha criticat que, a tres setmanes d'acabar l'any, l'equip de govern "encara no ha presentat cap proposta de pressupost ni ha convocat cap reunió per debatre els comptes del 2023". El cap de l'oposició, Lluc Salellas, acusa JxCat i ERC de no tenir "voluntat negociadora" i diu que demostren "incapacitat total d'arribar a acords per fer funcionar la ciutat". Per a Salellas, no haver pogut debatre una proposta de comptes a aquestes alçades és també "símptoma de falta de projecte" que evidencia "que ens trobem davant un final de cicle". Des de la formació municipalista, a més, es mostren preocupats perquè si la situació deriva en una pròrroga del pressupost, això pugui acompanyar-se de "retallades indiscriminades a totes les àrees".

Lluc Salellas recorda "la importància" que Girona tingui un pressupost actualitzat per al 2023, que permeti afrontar "els reptes que acumula la ciutat". El cap de l'oposició critica que l'equip de govern en minoria "està demostrant una incapacitat total per arribar a acords" i recorda que, ara fa unes setmanes, JxCat i ERC ja van decidir prorrogar els impostos i les taxes.

"Amagar-se i deixar Girona sense un pressupost i unes taxes adaptades en un moment de tanta complexitat és un símptoma de falta de projecte i evidencia que ens trobem davant d'un final de cicle", ha subratllat Salellas. En aquest punt, la formació municipalista ha comparat el que passa en ciutats properes, com Figueres, Banyoles i Olot, que ja disposen d'un pressupost aprovat per al 2023. I pel que fa a les capitals, Guanyem recorda que Barcelona i Lleida també han aprovat els comptes de l'any vinent, i que Tarragona ja n'ha fet pública una proposta (que portarà a ple properament).

En el cas de Girona, Guanyem també veu amb preocupació que el pressupost s'hagi d'acabar prorrogant, perquè això es pot acompanyar de "retallades indiscriminades a totes les àrees". Segons Salellas, si a la decisió de congelar les ordenances s'hi suma l'augment generalitzat dels costos, mantenir el mateix pressupost serà "insostenible". I aquí, Guanyem fins i tot adverteix que "aquestes retallades ja s'estan planificant políticament, sense debat públic ni amb l'oposició".

L'habitatge, una prioritat

Per la seva banda, la regidora Cristina Andreu ha recordat que els comptes que sembla que es mantindran són els que es van pactar amb el regidor no adscrit. I aquí, Andreu ha lamentat que aquest pressupost va "eliminar per complert" la partida de 4 milions d'euros per comprar habitatge públic que va introduir Guanyem durant la negociació, cosa que comportaria que quedés "reduïda a zero per segon any consecutiu".

"Hi ha consens que l'habitatge és un gran repte de ciutat que afecta la majoria de gironins i gironines; necessitem un govern que ho consideri una prioritat i que hi destini els recursos humans i econòmics per assegurar-nos que el dret a una llar assequible quedi garantit", ha afirmat la regidora.

D'altra banda, des de la formació municipalista han explicat que en cas d'obrir-se les negociacions voldrien que es reforcessin les àrees d'habitatge, educació, mobilitat i via pública i de promoció econòmica local. Finalment, Cristina Andreu també ha recordat que el govern de Junts i ERC té "deures pendents" amb Guanyem i ha enumerat alguns dels projectes aprovats en acords d'altres anys que no s'han portat a terme. Entre d'altres, el menjador social a l'Esquerra del Ter, un projecte de dinamització comunitària de la zona del parc Núria Terés o la pacificació del carrer Joan Maragall un cop per setmana per dinamitzar el comerç local.