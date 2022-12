El concurs «FotoGüell» ha rebut un total de 89 imatges, que ja poden ser escollides en el concurs públic a les persones que així ho desitgin. Dilluns es tancarà aquest procés de votació i el 14 de desembre es donaran a conèixer els guanyadors d’aquest premi popular. Un jurat també es collirà la millor fotografia en qualitat tècnica i la millora en definició del comú. En aquestes tres categories, la fotografia guanyadora serà premiada amb 200 euros i la segona, amb 100.

Aquesta és la primera edició del concurs de fotografia organitzat pels barris de Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís, que té per objectiu donar visibilitat als béns comuns, materials o immaterials, d’aquestes zones de Girona. Per això, s’han presentat fotografies d’indrets com el Pont del Dimoni, de les hortes de Santa Eugènia, la plaça de l’Assumpció i les voltes de Sant Narcís o la Séquia Monar, entre d’altres.