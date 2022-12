Pengen una pancarta en el pont del carrer del Carme exigint neteja i llums de Nadal

La setmana passada va aparèixer una pancarta en el pont del carrer del Carme, que separa els barris de l’Eixample i de Vista Alegre. En ella es reclama més neteja i que tingui llums de Nadal. A simple vista, pot fer pensar que qui la van penjar van ser les associacions de veïns dels dos barris, però cap dels presidents, Pep Fortià, de Vista Alegre-Carme, i Joan Jorba, de l’Eixample, saben qui va col·locar la pancarta. De fet, a nivell de junta de veïns tampoc ningú en sap res quan s’han intercanviat missatges a través del grup de Whatsapp. En tot cas, sospiten que s’ha posat de forma anònima i espontània entre alguns veïns descontents per diverses situacions, i poden arribar a intuir els motius pels quals reclamen aquesta neteja més a fons i les llums de Nadal al pont, que és una prolongació del carrer Bisbe Lorenzana.

Pel que fa al tema de la neteja, es creu que la demanda pot venir per dues raons. Segons l’associació de veïns del barri de Vista Alegre-Carme, el motiu principal es troba en els diferents mètodes de recollida d’escombraries que hi ha a banda i banda del riu Onyar. Per un costat, els habitatges i comerços que es troben al sector del carrer del Carme i rodalies tenen una recollida de brossa en contenidors de superfície, els tradicionals. Mentrestant, a l’altre costat de pont, els veïns i comerciants del carrer de la Font del Rei i de la Rutlla, que pertanyen al barri de l’Eixample, tenen implementat el servei de recollida en contenidors intel·ligents.

És en aquest sentit que el president de l’associació de veïns de Vista Alegre-Carme explica que, de tant en tant, es veuen veïns de l’altre costat de riu travessant el pont per anar a llançar la brossa al carrer del Carme. D’aquesta manera, les escombraries d’aquesta zona sempre estan plenes, fins al punt que, a vegades, es deixen bosses de brossa fora els contenidors. Detalla que «potser tenen algun problema amb el carnet» per utilitzar els contenidors intel·ligents ubicats al sector de l’Eixample. Aquest sistema de recollida es va iniciar a aquest barri el novembre de 2020.

Un altre dels motius pels quals s’ha pogut col·locar la pancarta són les males herbes de la llera del riu Onyar. «De tant en tant passes màquines», comenta el president de l’associació de veïns de l’Eixample. Tot i així, també comenta que les herbes han crescut força. De fet, amb els nous criteris que va implantar l’Ajuntament a principis d’aquest any per renaturalitzar la ciutat, ja no s’eliminen les herbes amb cap producte químic o ecològic ni tampoc s’arrenquen.

Per altra banda, pel que fa a la reclama del pont il·luminat per Nadal, Fortià apunta que també els ha vingut de nou. Consideren que amb els llums que hi ha al barri ja en tenen prou i que en les juntes de veïns no era un tema que es demanés amb insistència. Sí que diu que els que s’havien mogut per il·luminar el pont eren els comerciants de Vista Alegre, «perquè això aporta clients».

Espontània i anònima

«Ha aparegut de forma espontània», explicava Pep Fortià. De fet, cap dels dos presidents de les associacions de veïns s’explica com aquesta pancarta ha acabat allà. «Tal com està escrita, fa pensar que ho ha fet l’associació», detallava el president de Vista Alegre-Carme. Fins i tot, es pregunta si en ser una passera pública «s’ha de demanar permís per penjar-la», i ells no tenen constància que s’hagin fet aquests tràmits.

«Ningú s’ha adreçat a nosaltres», també comentava Joan Jorba. Un aspecte que troba «sorprenent» perquè creu que «si algú troba a faltar alguna mancança, s’hauria de posar en contacte amb l’associació i anar tots a una». El president de l’associació del barri de l’Eixample creu que així la protesta tindria «més força».