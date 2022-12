La UdG es manté en el prestigiós rànquing de Xangai

Per quart any consecutiu la Universitat de Girona es manté en el prestigiós rànquing de Xangai o ARWU (Classificació Acadèmica d’Universitats del Món, en les seves sigles en anglès). Això sí, no millora la posició en la classificació i, de nou, es troba entre la 801 i la 900, com ha fet en els últims quatre anys. L’ARWU té en compte diferents criteris per classificar a aquestes universitats, i n’analitza unes 2.500 de les 30.000 que hi ha al món, tot i que en el rànquing només apareixen les primeres mil.

En l’apartat, on destaca més la UdG és en el de Gestió Hotelera i Turisme, situant-se entre les posicions 151 i 200 a escala mundial. Tanmateix, això significa anar cap enrere respecte a l’any passat, quan estava situada entre la 101 i la 150 en aquest aspecte. També perd posicions en l’apartat de Ciència i Enginyeria Ambiental i passa d’estar entre les 200 millors l’any passat a les 300 enguany. El tercer aspecte més destacable del centre es troba en l’àmbit de les Ciències Naturals, en el camp de la Química, també entre els millors 300 del món, igual que l’any passat. Ecologia i Ciències Biològiques Per altra banda, la UdG també ha estat valorada en quatre aspectes més. En Ecologia i Ciències Biològiques Humanes es troba entre les posicions 301 i 400. Mentrestant, en Ciències Biològiques i Educació està entre la 401 i la 500. D’aquests apartats destaca la millora en Ecologia, ja que l’any passat estava entre les millors 500 del món i enguany entre les 400. Pel que fa a nivell espanyol, la UdG es troba en la mateixa situació. El 2021 estava situada entre les posicions 30 i 34 de totes les universitats estatals, i enguany es troba entre les posicions 31 i 34. D’aquesta manera, està a la cua dels centres espanyols perquè en el rànquing se n’han avaluat 40 de tot l’Estat. El mateix passa a nivell de Catalunya, on és la pitjor valorada. La universitat espanyola que més ben situada està en el rànquing és la Universitat de Barcelona, entre les posicions 151 i 200. La segueixen la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Complutense de Madrid, entre els llocs 201 i 300. La Universitat americana de Harvard es manté com el millor centre d’estudis superiors per vintè any consecutiu. De fet, ocupa aquesta primera posició des que es va crear l’ARWU el 2003. Tampoc canvia la segona posició, que ha mantingut la Universitat de Stanford en els últims anys. Sí que ha canviat la tercera plaça, perquè si en els últims anys l’ocupava la Universitat de Cambridge, ara l’última plaça del podi l’ocupa l’Institut Tecnològic de Massachusetts, que en els darrers anys era el quart millor centre de tot el món.