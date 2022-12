L’ADAC (Ateneu d’Acció Cultural) i Plataforma per la Llengua del Gironès inicien aquest cap de setmana una campanya per potenciar l’ús del català com a llengua habitual als comerços de la ciutat de Girona.

Seguint una iniciativa sorgida al País Valencià sota el lema «Digues bon dia», en què es demanava la col·laboració al comerç per tal d’aconseguir que els clients que hi entren facin servir d’entrada la llengua catalana, començant per la salutació inicial, «bon dia»!, es demanarà als comerços que se sumin a la campanya de posar un adhesiu al vidre d’entrada a la botiga i a la vegada se’ls oferiran unes bosses de compra amb què podran obsequiar els clients. En una primera fase de la campanya, que s'iniciarà el dia 10 de desembre, preveu d’arribar a més d’una trentena de comerços del centre de Girona però, durant el 2023, la campanya s’anirà ampliant a molts més comerços dels diferents barris de Girona, segons els organitzadors. La iniciativa forma part de la campanya d’Emergència lingüística de la Plataforma per la llengua. També es distribuirà arreu de Girona el fullet Fes el català útil, no canviïs de llengua, un decàleg amb uns consells molt clars per tal de conscienciar els catalans de la importància del manteniment de la llengua. Aquesta campanya ha rebut el suport de la Generalitat de Catalunya. Els organitzadors alerten que fa temps que s'ha anat comprovant amb diversos estudis que l'ús efectiu de la llengua catalana va disminuint. Exposen que segons l'Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població 2018 (EULP), tot i que el coneixement del català és força elevat, les persones que empren el català com a llengua habitual només representen el 36,1 % de la població del Principat de Catalunya (el 2003 era el 46%). Aquestes dades tan negatives només canviaran, assenyalen, si els catalanoparlants tenen "una actitud de lleialtat lingüística" i adopten "el compromís irrenunciable de fer servir sempre i a tot arreu, amb comptades excepcions, la llengua catalana". "Hem d'aconseguir que tota la població catalana vegi que l'ús de la llengua catalana és absolutament necessari per a viure i treballar als Països Catalans", insisteixen. Finalment, expliquen que "només la societat civil té prou capacitat de revertir la situació" i que "un dels aspectes que cal canviar és el fet que davant d’un desconegut, sense saber si entén el català, els catalans fem servir com a llengua de salutació el castellà, de manera que tota la conversa continua en castellà, fins i tot entre catalanoparlants", lamenten.