Salt acollirà un any més diferents accions en favor de la Marató de TV3 que es dedica a la salut cardiovascular. El programa d’activitats es durà a terme el 18 de desembre a la Zona Esportiva del Pla i a les Guixeres i comptarà amb la col·laboració d’un equip d’uns 50 voluntaris. Concretament, a partir de les nou del matí hi haurà partits i entrenaments de diverses modalitats esportives com bàsquet, futbol femení, gimnàstica rítmica o pàdel.

Posteriorment, es donarà el tret de sortida a la Caminada Popular i Marxa Nòrdica organitzada pel Nordic Walking Girona i, també a aquesta hora, hi haurà una xocolatada solidària i una jornada de portes obertes al Pump Track coordinada per la Frodeno Fun(d), i activitats de mini tennis a les pistes de les Guixeres amb el Club Tennis Salt. Posteriorment, es preveu un torneig benèfic organitzat pel Club Volei Platja, partits de caiac polo amb el Club Piragüisme Salt-Ter i un repte de natació impulsat pel Club Natació Swimfaster Salt. El Club Patinatge Salt farà una exhibició i amb el Projecte E.B.E Dance School i les monitores de l’Eurofitness a Salt es podrà gaudir d’una exhibició de hip hop i un màster de zumba. A la tarda, al Centre d’Arts Escèniques El Canal serà la seu del concert de Nadal a càrrec de la Black Music Big Band.