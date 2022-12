Anar a buscar llana i sortir esquilat. Això és el que li va passar a l’advocat i diputat de JuntsxCatalunya Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (a Twitter es fa dir JACS, potser amb l’esperança que sigui a ell qui busqui la noia de l’anunci). Cuevillas va ser dimecres a Girona i va dinar al Mimolet, un dels restaurants més prestigiosos de la ciutat. L’experiència, però, no li va acabar d’agradar, i així ho va escriure a Twitter: «Dinar avui al Restaurant Mimolet de Girona. Qualitat excepcional. Preu desproporcionat. Atenció molt millorable». No van trigar gaire a sortir altres usuaris de la xarxa a tirar-li en cara que utilitzés Twitter per deixar malament un restaurant. Però el millor va arribar quan un dels responsables de l’establiment, Álvaro Ureña, el va respondre, aportant de passada una versió molt diferent del que havia passat: «No hem tingut un mal dia, el que hem tingut és un mal client. Un que no volia pagar, que parlava amb prepotència i que ha faltat el respecte a una companya. Aquest senyor no és ningú, és un client més. Volia esclaus al seu servei i no els ha tingut». I encara el va reblar amb un altre tuit: «Entenc que després d’1 ampolla de vi tu sol i de voler marxar sense pagar-la, t’han entrat ganes de deixar-nos pels terres i has escrit aquest tuit. Jo no diré res al respecte sobre la teva persona, la gran majoria de seguidors que tens saben lo prepotent que ets. No tornis. Mai».

Entenc que després d’1 ampolla de vi tu sol i de voler marxar sense pagar-la, t’han entrat ganes de deixar-nos pels terres i has escrit aquest tuit. Jo no diré res al respecte sobre la teva persona, la gran majoria de seguidors que tens saben lo prepotent que ets. No tornis. Mai. https://t.co/kzkRY27pVK — Alvaro Ureña (@alvaro_u_v) 7 de diciembre de 2022

Cuevillas, sense donar més explicacions, va esborrar el tuit dijous al migdia. Però queden les respostes, la majoria d’usuaris que es van mostrar favorables al restaurant gironí:

«Menges a diari en restaurants de preu desproporcionat Mai fas una piulada per denunciar-ho Llavors, el problema quin és? que no t'ha convidat?». O així: «Sinó em convides i em tractés bé, crítica a xarxes. Pesadilla a la taula del Parlament. Aquest és el Senyor que a la reunió del seu Partit per decidir si marxaven o no del Govern va dir que venia una crisi mundial I que millor marxar i que s'ho mengés sol ERC... Massa Patrioter». La majoria d’usuaris afirmaven que el que pretenia Cuevillas ea dinar de gorra, i en no aconseguir-ho, es va desfogar deixant malament el Mimolet: «Traduzco para los no catalanoleyentes: "Que me han cobrado por comer" "Esta gente no sabe quién soy yo"». La ironia tampoc no va faltar en les respoetes, algunes fent referència al sou de Cuevillas: «Tuit molt lleig, Jaime. Però per curiositat: quins són els seus ingressos mensuals ? És per valorar el preu desproporcionat del restaurant amb els seus ingressos q de segur son proporcionats». Les referències polítiques també es van fer presents: «La propera mireu de pagar la factura del restaurant entre tots els comensals. Si no saps com fer-ho, li pots demanar ajuda a la teva companya Laura Borràs, que ella de fraccionar factures i contractes en sap molt.

«Els preus es poden consultar abans. Com a polític hauríes de saber què està pasant per a què els preus es disparin», etzibava un altre. Un altre exemple d’ironia, traslladant les paraules de Cuevillas a la seva pròpia feina: «Serveis d'advocacia Jaume-Alonso Cuevillas: Qualitat humana, mediocre. Preu, desproporcionat. Atenció, personalisme i molt ego». «No hi ha res com ser un burgès i posar a caldo el servei, eh cuevillas? Però tu tranquil pel preu que paga Pujol..ah no, paga el Consell per la república», li diuen també. «Quan se't passi la castanya aviam si fas un tuit disculpant-te amb el restaurant a qui has volgut robar», "A JuntsxCat esteu en mans de vertaders irresponsables: un que intenta escaquejar-se d'un restaurant sense pagar; l'altre Francesc Dalmases, un abusador i la cirereta la Laura Borràs jutjada per corrupció i fent veure que és per independentista. Vaja una colla d'oportunistes! Crispetes!!»,

No faltava que incidia en la talla de Cuevillas, i no precisament la política ni la humana: «no t'han posat en una trona? demana-la home! que a mí sí que me la van donar». No són pocs els usuaris que, arran del comentari e Cuevillas i de la resposta del restaurant, van decidir no només donar-li suport a aquest, sinó anar-hi a dinar quan vagin a Girona: «Doncs mira, jo no hi he anat mai, però el dia que vagi a Girona miraré d’anar-hi». «Gràcies, no el coneixia i ara serà un lloc de visita obligada aquet nadal», afegia un tuiter. «No hi he estat mai en aquest restaurant però veient els seus tres comentaris, només faré cas del primer i quan pugui hi aniré. Parassiti al parlament amb tota la resta de vividors», exclamava un altre.