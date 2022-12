Girona en Comú Podem lamenta que una bona part del tram urbà de l’Onyar a Girona porti dècades desnaturalitzat i creu que cal una modificació de la llera per recuperar l’aspecte ecològic i paisatgístic. Per això proposen una actuació en el tram formigonat, perquè hi hagi aigua de banda a banda permanentment.

Es tractaria de fer una petita presa o resclosa pocs metres aigües amunt de la plaça de Catalunya i una altra entre la passera de l’Alferes Huarte i el pont de l’Areny, a l’alçada del Mercat del Lleó. Això comportaria que els sediments progressivament dipositats de manera natural ajudessin al creixement de la vegetació, que podria anar acompanyat de la naturalització dels murs laterals. La làmina d’aigua ajudaria a reduir lleugerament la temperatura a la zona els mesos de més calor.