La Moreneta ja té una imatge i capella dedicada a la Catedral de Girona. Coincidint amb la Immaculada Concepció, i en el marc del 75è aniversari de l'entronització de la Verge de Montserrat, la Catedral ha acollit una eucaristia presidida per l'abat emèrit de Montserrat, el gironí Josep Maria Soler, durant la qual s'ha entronitzat la Verge a la Catedral de Girona, que era l'única de Catalunya on encara no hi havia la imatge. Ara, se li ha dedicat una capella lateral de la girola, l'antigament coneguda com a capella de Sant Tomàs.

La celebració ha omplert de gom a gom la Catedral i ha tingut molt present la figura del difunt bisbe Francesc Pardo, que havia rebut amb entusiasme la iniciativa. En acabar, el so del Virolai ha acompanyat la processó dels Cavallers del sant Sepulcre i l'Hospitalitat de Lourdes, que han acompanyat la Verge fins a la seva nova capella.