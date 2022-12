La Denominació d’Origen Protegida Oli de l’Empordà va presentar aquest dissabte al matí l’oli de la nova collita a Girona, a l’exterior del Mercat del Lleó. Durant tot el matí es va instal·lar un espai per donar a conèixer l’oli nou de l’Empordà, on també es va poder tastar i adquirir l’oli nou directament dels productors de la DOP. Els productors que integren la denominació són Empordàlia, trull Ylla, Mas Auró i Celler Cooperatiu d’Espolla. Al migdia, els qui es van apropar a la zona van poder gaudir d’una ballada de swing per animar el tast.

El col·lectiu gastronòmic Girona Bons Fogons i el de Cuina del Vent apadrinava els actes la nova collita 2022 i per promocionar-la es podrà trobar durant el mes de desembre als restaurants adherits d’aquests col·lectius que disposaran d’aquest oli a les seves taules. Els trulls de la DOP, com cada any, faran una donació de cent litres d’oli al Banc dels Aliments. L’acte de presentació tenia el suport dels Ajuntaments de Figueres i Girona, el segell Girona Excel·lent i la Diputació de Girona, i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.