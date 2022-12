Els Jardins de les pedreres acullen , aquesta tarda, la festa del Gran Tió de Girona, on tots els infants que ho desitgin podran fer cagar el tió en una activitat gratuïta. Tots els nens i nenes podran fer. De les quatre a les set de la tarda hi haurà tallers relacionats amb el tió, com ara un per elaborar tions, un de decoració nadalenca del tió, un per confeccionar bastons del tió i un per fer minitió. També hi haurà el Gran Tió que es podrà fer cagar, una xocolatada popular i un concert del grup Ding Dang Rock. Cap a les set de la tarda, es donarà per acabada la jornada. Al llarg de les tres hores, les activitats es portaran a terme de forma simultània, per tal de poder descobrir els diferents aspectes relacionats amb la tradició del tió. El dia 14, el tió serà al Centre cívic Onyar. L’endemà anirà a la plaça de Pere Calders. El dia 17 serà a la plaça Miquel de Palol. El dia 21, davant de Can Ninetes, l’endemà a la plaça de l’Om i el següent dia al local social de Palau- sacosta.