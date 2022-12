La Pista de Gel de la Fira de Girona celebra enguany la seva 16a edició al Palau de Fires entre el divendres 23 de desembre i el diumenge 8 de gener. L’esdeveniment, una de les activitats més destacades de les festes de Nadal a la ciutat, tornarà a comptar amb els espais habituals: una pista coberta dividida en dos i de 800 m2 -una de les més grans de Catalunya- i un tobogan de 2,5 metres d’alçada, 27 metres de llargada i amb 3 carrils per baixar-hi amb trineu. Com és habitual, es convidaran prop de 600 nens i joves provinents de centres d’acollida amb risc d’exclusió social. Una iniciativa que compta amb la col·laboració de la Fundació La Caixa.

La principal novetat d’aquesta edició és que les entrades no només es podran comprar a les taquilles com fins ara, sinó que també es podran adquirir anticipadament.

D’aquesta manera s’eviten cues i aglomeracions. És molt important presentar-se uns 20 minuts abans de l’hora d’inici de l’activitat per poder posar-se els patins i preparar-se amb temps suficient i sense presses.

«La Pista de Gel ha esdevingut una de les activitats de lleure més exitoses de la demarcació i estem contents de poder oferir un any més aquesta activitat a tothom», assegura Coralí Cunyat. La directora de Fira de Girona recorda que en l’última edició es va assolir el rècord d’usuaris, amb 18.120 persones que van fer-ne ús.

Per aquesta setzena edició, el preu per patinar és d’11 euros l’hora i inclou el lloguer dels patins. No obstant hi ha diferents opcions d’obtenir descomptes. Hi ha abonaments i descomptes a universitaris i famílies nombroses. A més, els subscriptors del Diari de Girona podran gaudir d’un 2x1 en la compra d’entrades.