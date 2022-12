El grup municipal del PSC creu que el pressupost municipal ha de prioritzar «el creixement econòmic, ha d’exemplificar la intolerància contra la inseguretat i les ocupacions, ha de ser un referent d’inversió en l’espai públic dels barris, un estímul per a la innovació i la integració del medi ambient i han d’incloure mesures concretes per crear oportunitats a les classes socials, les persones i les famílies més vulnerables». La regidora socialista Bea Esporrín explica que «els pressupostos són indispensables per aprofitar les nostres oportunitats i Girona mereix ser una ciutat amb un teixit econòmic amb bona salut, més segura, més justa i més moderna, més verda i més sostenible».

Esporrín atribueix la falta d’interès del govern de Girona per acordar el pressupost municipal al fet que «s’ha rendit davant la seva pròpia incapacitat». «No hem ni començat un diàleg de pressupostos. El nostre grup vol aportar idees pròpies i volem un acord de veritat en què es reconegui l’aportació de cadascú. Però Junts no ha fet ni un gest per engegar el procés», lamenta Esporrín i intueix que «esgotarà els terminis perquè ja ha decidit prorrogar el pressupost d’enguany». La representant del PSC apunta que «estan més preocupats per altres coses». Segons Bea Esporrín, han estat «quatre anys perduts, i ja en sumem masses», perquè «Junts no ha tingut mai cap projecte per a Girona i el govern està esgotat i sense rumb des de fa molt de temps».