Reactiven els tràmits per fer pisos socials a l’antic mercat de Sta. Eugènia

Primers moviments per aconseguir acabar l’edifici de propietat municipal de la plaça Leonor Joher de Santa Eugènia que va quedar aturat fa anys després de diverses sentències judicials i de la crisi econòmica. L’Ajuntament de Girona preveu aprovar aquest dilluns, en el ple ordinari, l’activació d’una consulta prèvia sobre el planejament d’ordenació de l’antic mercat de santa Eugènia. Es tracta d’una eina pública participativa que serveix com a tret de sortida de diferents tràmits municipals. En aquest cas, servirà perquè qui ho desitgi pugui consultar el projecte de planejament i fer les aportacions que cregui convenients.

La idea de l’equip de govern és acabar fent una modificació del pla general, que s’hauria d’aprovar després d’aquesta consulta prèvia i de diferents exposicions públiques, per poder adjudicar els treballs que serveixin per acabar l’edifici que ara mateix només és un «esquelet». Es destinarà a habitatges socials.

La regidora d’Habitatge, Annabel Moya, ha explicat que si bé inicialment estava previst que s’habilitessin dos pisos per cada una de les tres plantes, ara s’està estudiant si podrien ser més petits i acabar-ne fent tres en alguna de les plantes. Per tant, hi haurà entre sis i nou habitatges. A la planta baixa hi haurà un local amb un ús «comunitari» encara per acabar de decidir. Podria ser un menjador o un espai per passar l’estona, per exemple.

Els tràmits a seguir

Tanmateix, l’inici dels treballs va per llarg, segons admet el tinent d’alcaldia d’Urbanisme, Lluís Martí. El representant municipal recorda que un cop acabi aquesta «consulta prèvia», s’haurà d’analitzar les aportacions que s’hagin fet i posteriorment aprovar inicialment la modificació del pla general del sector. «Aquests tràmits abans no s’aprova definitivament la modificació del planejament sol passar un any». Després, caldrà que o bé Vivendes de Girona o l’Ajuntament inici el procés de licitació per acabar el bloc de pisos i adjudicar els treballs.

L’any 2008 es va tirar a terra l’antic mercat cobert de Santa Eugènia. Havia obert a principis dels vuitanta, però no va tenir èxit i ja feia anys que estava tancat. Al seu lloc s’hi va construir una plaça i s’hi va aixecar un centre de dia. En un lateral, Vivendes de Girona, de capital públic, va començar a construir aquest edifici però la crisis econòmica, diferents litigis judicials per les expropiacions i les resolucions judicials arrel d’una modificació del pla general del sector i dels plans de millora urbanística aprovats l’any 2005 per poder executar els treballs, van acabar provocant que l’obra quedés aturada.

Finalment, els jutjats van retornar el sector al pla general sense la modificació aprovada aquell 2005. Ara, arrencaran els tràmits per tornar a fer «les modificacions necessàries per acabar l’edifici», segons ha explicar el regidor d’Urbanisme. Lluís Martí ha exposat que cal canviar l’ordenació de l’àmbit perquè la que hi ha vigent després dels revés judicials del passat «no s’ajusten a l’ordenació actual» ni al que ha de ser el destí final del bloc de pisos de protecció oficial.

Fa tres anys, Junts i ERC van pactar que l’edifici seria una promoció d’habitatge social de lloguer assequible per a joves i gent gran.