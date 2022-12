Girona gastarà 3 milions en unes cotxeres noves a Mas Xirgu pels busos urbans de TMG

L’empresa pública Transports Municipals del Gironès (TMG) canviarà la ubicació de les seves cotxeres per construir-ne unes de noves i adaptar-les a la nova tipologia de vehicles. L’operació costaria més de 3 milions d’euros (3.043.610 euros) i suposaria deixar de pagar un lloguer pel terreny actual, al polígon de torre Mirona de salt, per situar-se en una parcel·la de propietat de l’Ajuntament, al polígon de Mas Xirgu. Aquest solar ara mateix no té cap ús i està en una cantonada de la cruïlla entre els carrers Can Pau Birol i de la Gerundense. Darrera del centre de la Fundació Ramon Noguera.

La regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, preguntada sobre el canvi, ha indicat que les cotxeres de TMG estan de lloguer en un espai, que per la tipologia de vehicles (els que funcionen amb gas natural i els futurs vehicles elèctrics), «ha quedat petit i no adequat». En aquest sentit, Sureda ha remarcat que «les noves cotxeres tindran en compte la instal·lació o infraestructura necessària per a l’electrificació de la flota». Per poder utilitzar el nou espai caldrà enderrocar algunes petites estructures que hi ha, urbanitzar la parcel·la, fer un cobert per protegir els autobusos aparcats a la zona urbanitzada i construir un edifici que inclourà les oficines, el taller mecànic pels autobusos i part de la instal·lació de recàrrega dels vehicles.

TMG disposa de tres centres de treball, tots ells en règim de lloguer. El principal està ubicat a Salt i correspon a les cotxeres dels autobusos i oficines principals. El lloguer d’aquestes finalitza el proper 31 de desembre de 2023. L’Ajuntament ha adscrit a TMG el terreny on s’han de construir les noves cotxeres, que està ubicat en la parcel·la de titularitat municipal, amb una superfície rectangular de 5.335 metres quadrats.

De moment, s’han iniciat els primers tràmits per poder fer efectiu el canvi. Fa poc s’ha posat a concurs públic la contractació dels serveis per a la redacció del projecte bàsic i executiu, el projecte d’activitats, la direcció d’obres per a construcció de les noves cotxeres, per 156.000 euros. La regidora ha exposat que els adjudicatàries hauran de dissenyar unes instal·lacions «modernes, amigables, accessibles i pràctiques.»

A l’entrada de les cotxeres hi haurà una zona per al subministrament dels diferents tipus de combustible. Hi haurà dos sortidors de gasoil en paral·lel. Almenys un d’ells ha d’estar cobert. Els autobusos que funcionen amb gas natural comprimit es proveiran fora de les cotxeres. Cada sortidor també haurà de tenir un sortidor de Ad Blue. La part superior de l’edifici o de la coberta inclouran plaques fotovoltàiques per dotar d’energia elèctrica a les cotxeres.

Els aparcaments estaran situats a l’aire lliure amb una protecció per la humitat mitjançant un cobert lleuger. En els aparcaments hi haurà preses per recàrrega elèctrica dels autobusos, preses de llum repartides per permetre la connexió d’aspiradores i altres eines per a la neteja dels autobusos. Els aparcaments dels autobusos han de preveure la manera més adequada per a la càrrega elèctrica dels autobusos mitjançant mànegues.

Taller i tren de rentat

En l’edifici taller s’hi faran els treballs de manteniment periòdic i correctiu necessari en els autobusos, també en relació amb les inspeccions legals periòdiques i treballs de carrosseria. El taller estarà ubicat a la planta baixa i haurà de tenir un espai de treball per a tres autobusos simultanis.

El tren de rentat haurà de comptar amb una àrea de neteja i depuració d’aigües residuals. En aquesta zona s’hi realitzaran totes les operacions de rentat del vehicle i la neteja del xassís, tant de la carrosseria com dels elements mecànics sense estar desmuntats.