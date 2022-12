Nadal s’acosta, i això significa que la loteria també. Amb manies o sense, per compromís, por de ser l’únic de quedar-se sense premi o per pura il·lusió, pocs se n’estan de comprar-ne. I per això, a Girona aquests dies ja es comencen a veure carrers plens de gent fent cua per adquirir dècims de Nadal.

Les administracions gironines són optimistes i preveuen una campanya intensa i millor que la de l’any passat, que encara estava tenyida de la incertesa que va portar l’arribada del coronavirus. La pandèmia va suposar un sotrac important i molts negocis van tancar la temporada amb pèrdues. «Aquest any estem recuperant de mica en mica la normalitat i sembla que anem deixant enrere la pandèmia, tot i la crisi que hi ha», explica Alfred Alis, administrador de la loteria Sagarrull de Girona. Alis preveu una millora de les vendes i assegura que des del 2020 cada any han anat recuperant-se, però concreta que «fins que no s’acabi la temporada no sabré què he venut», perquè hi ha molts encàrrecs i imprevistos que sempre fan ballar la balança.

Des de l’administració Merche, regentada pels germans Voz, també comparteixen el sentiment positiu de la temporada. Andreu Voz assegura que aquest any «hi ha més il·lusió i alegria» i indica que ve gent a comprar de totes edats i perfils, perquè l’objectiu és «comú»: «comprar loteria és com un mesurador d’il·lusió, si no es vengués ni un número la gent no tindria esperança en res», opina. «Si no toca res, no toca, però a algú li tocarà».

Una de les tradicions de la campanya de Nadal és anar a comprar el dècim a última hora, tot i que des de mitjans d’estiu ja es puguin adquirir. Aquest any, però, les administracions han notat que la gent ha esperat més a comprar que altres anys, i per això preveuen que la setmana vinent sigui especialment intensa perquè aquesta setmana molta gent ha marxat de pont, a diferència d’anys anteriors quan els compradors ja passaven per l’administració a finals d’octubre o novembre.

L’any passat l’Estat va descongelar les comissions dels loters després de 20 anys amb una petita pujada després d’una vaga i diverses protestes del sector. Es tracta d’una pujada que no satisfà gens els loters, i recorden que tot i que els han pujat les despeses, com ara en sistemes de seguretat, els dècims continuen costant 20 euros des de fa vint anys.

Hi ha, però, coses que no han canviat, com ara les «manies» del comprador, que «cada any són les mateixes», diu Alis. Aquest any el número estrella és el 2: «van molt buscats», i el motiu no és cap altre que la coincidència del dia del sorteig amb la repetició del nombre parell: 22/12/2022. «La gent vol números on aparegui repetit, no només la terminació», explica. Amb tot, hi ha terminacions que mai passen de moda: el 15, el 69 i el 13, tots molt difícils de trobar.

Entre els compradors, hi ha tant els que venen un cop l’any com els assidus. L’Anna pertany al primer grup: «només la compro per Nadal perquè la fem a la feina i a més la comparteixo amb unes companyes», indica. Per contra, en Josep i la Montse compraran dècims per repartir-los amb la família. També solen jugar en altres sortejos extraordinaris. Però sempre han sigut fidels al 53.313. «Ens va tocar una vegada 25.000 pessetes», explica. «Fa 45 anys que juguem amb aquest número, però aquest any no l’he trobat, i mira que 20 anys enrere no el volia ningú perquè acabava en 13».

El 2021 els catalans va gastar-se més de 412 milions d’euros en dècims de la loteria nadalenca, la xifra més alta dels últims 5 anys. La previsió d’aquest any és superar aquests ingressos. De fet, Catalunya és la tercera comunitat autònoma que més loteria de Nadal ven, només per darrere de Madrid i Andalusia.