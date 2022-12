L’artista gironí Pep Admetlla ha dedicat una obra a Guanyem Girona per mostrar el seu suport amb el projecte i ajudar a finançar la campanya electoral. La peça consisteix en una mà que apreta un cor amb les seves parts clarament marcades. Per a l’artista això representa l’esperit de la candidatura «que acull sensibilitats molt diferents entre barris i persones». Així mateix, Admetlla considera que la situació politicosocial fa que «tinguem el cor pinçat» i que cal que «totes les esquerres vagin cap al mateix flux» per desfer aquesta tensió, un altre element que l’artista ha destacat del dibuix. D’aquesta manera Guanyem oferirà una de les còpies limitades a aquelles persones que facin un donatiu de 40 euros al projecte.