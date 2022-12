El PSC considera que Girona «ha de posar el comerç al nucli de les decisions municipals com un valor central i no pas com un element aïllat». La portaveu del grup municipal socialista, Sílvia Paneque, proposa produir una «atmosfera dinamitzadora en la que tenir espais públics adequats estimuli la compra i l’atractiu comercial de la ciutat».

Des del PSC s’exposa que a principis de desembre, al quadrant de l’Eixample que formen el Carrer de la Creu, el Joan Maragall, el de la Salle i Migdia s’hi comptin deu locals comercials tancats i una botiga en plena liquidació d’estoc per jubilació; o que a la Rambla s’hi acumulin avui fins a vuit locals tancats. «Si volem trobar una solució al perill de desertització comercial dels carrers hem de tenir present que en el comerç post pandèmia hi ha 4 nous factors d’influència: el canvi d’hàbits i prioritats dels consumidors; la quota de mercat a l’alça dels grans operadors de venda en línia; els nous paradigmes de la competència derivades de la digitalització; i la davallada de la demanda per la pèrdua de poder adquisitiu. L’Ajuntament ha de situar-se al costat del comerç en aquestes circumstàncies i enfortir la potència i atractiu de la nostra oferta», avisa Paneque.

«Haurem de posar el comerç al nucli de les decisions municipals com un element central i no pas com un factor aïllat per dues raons», per «esquivar el risc de desaparició i per estimular la renovació de les persianes tancades amb nous comerços.

La proposta preveu aprofitar el coneixement acumulat a l’Observatori municipal i utilitzar aquest coneixement per prendre decisions estratègiques adaptades a la realitat. A banda, parla d’establir un mecanisme viu de comunicació i de diàleg entre el sector comercial i l’Ajuntament, en la millora de la competitivitat hi té un paper protagonista la cura de l’espai públic. Finalment, apunta que l’Ajuntament de Girona ha de tenir una planificació a llarg termini sobre el model comercial de la ciutat. La projecció exterior és un dels reptes del futur immediat de la ciutat però Girona no pot mirar només cap enfora. I menys encara en l’àmbit del comerç.