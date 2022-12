El TSJC ratifica una sentència contra unes obres de Leroy Merlin a Girona

Una sentència del 17 de novembre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la decisió d’un jutjat de primera instància de Girona de declarar nul·les les obres per construir un ramal a la C-65 que baixa fins a la N-II a tocar del Leroy Merlin, l’empresa que va fer les obres. La construcció d’aquest nou carril de circulació havia de servir per millorar la mobilitat en un sector comercial que s’esperava que provocaria un augment de trànsit.

Arran d’aquests treballs, l’empresa Bauhaus va portar el cas als jutjats en considerar que no s’ajustaven a la legalitat urbanística. En una primera sentència que ara ha ratificat el TSJC, s’assenyalava que el projecte aprovat per l’Ajuntament, ocupava una mica més del 10% de la zona verda on es troba, sobrepassant un límit marcat pel Pla General. El consistori i la multinacional van recórrer la decisió perquè consideraven que l’ocupació de la zona verda era del 9,41% i sí que complia amb el Pla General. Tot plegat perquè uns i altres discrepaven si calia comptar una illa verda al mig del ramal i de la carretera principal.

Preparant el recurs de cassació

L’Ajuntament va apel·lar la sentència però el TSJC ha mantingut el posicionament del jutjat gironí. El tinent d’alcaldia d’Urbanisme, Lluís Martí, ha assenyalat que la sentència no és ferma i que ja estan preparant un recurs de cassació. El cas es traslladarà al Tribunal Suprem que és qui haurà de decidir.

Aquesta és una de les tres sentències en contra que es van emetre pel procés d’obertura de l’establiment comercial a la zona de Can Turon. Una altra feia referència a la llicència comercial concedida per la Generalitat, que inicialment no es va donar per bona. El procés es va reiniciar, es va tornar a concedir el permís i ningú va impugnar motiu pel qual, ara la llicència comercial ja és vàlida. La darrera fa referència al permís d’obres concedit per aixecar l’establiment de bricolatge. Una sentència va invalidar aquell permís, vinculant-lo a la sentència del ramal que encara es considera mal executat. La sentència per aquest motiu està recorreguda i encara no hi ha decisió judicial.

Un canvi pot capgirar-ho tot

Mentrestant, l’Ajuntament està fent una modificació puntual del pla General a la zona del Mas Gri que podria desembussar tot el procés judicial. La modificació ha de servir per fer més gran l’estacionament dissuasiu del costat de la Clínica Girona i generarà una redistribució que donarà compliment a les sentències contràries de l’obertura de l’establiment comercial, pel que fa a zones verdes. Lluís Martí admet que pot «afectar positivament». El canvi urbanístic es va aprovar inicialment al juny i, possiblement, s’aprovarà provisionalment el gener.