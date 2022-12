Clàudia Cedó ha fet de les seves vocacions una trajectòria professional cada cop més valorada i més plena. Apassionada del teatre i molt compromesa contra l’exclusió social de les persones amb diversitat funcional, la dramaturga, directora i psicòloga banyolina ha sabut casar les seves dues vocacions i convertir les arts escèniques en un excel·lent vehicle per la integració social. A més, totes les obres de Cedó posen el dit a la nafra per reflectir la diversitat real de la societat. Per tots aquests valors, Clàudia Cedó ha estat escollida pel jurat per rebre el Premi de l’Any de Diari de Girona.

Des dels 10 anys, que es va introduir al món del teatre al seu municipi, Cedó no va parar de créixer creant i dirigint obres. Nascuda a Banyoles el 1983, Cedó havia treballat com a psicòloga en un centre de deshabituació de tòxics i en una fundació per a persones amb trastorn d’espectre autista. Feia anys que treballava com a professora de teatre, escrivia i dirigia espectacles amateurs a la capital del Pla de l’Estany. Més de 40 espectacles Llavors es va adonar que a l’Aula de Teatre Municipal no hi havia cabuda per a persones amb necessitats especials. Amb la inquietud d’unir la psicologia i l’art dramàtic, i d’oferir a aquestes persones un espai d’expressivitat, va crear Escenaris Especials. Des de llavors, ha anat treballant amb diferents fundacions i ha estrenat més de 40 espectacles. A dia d’avui, compta amb 90 alumnes de 9 entitats provinents de Banyoles, Girona, Cassà de la Selva i Platja d’Aro. El projecte Escenaris Especials ha aconseguit adaptar els processos de creació a les necessitats de cada persona; ampliant el període d’assajos, modificant el text a les paraules més còmodes per a cadascú, comprenent els ritmes de tothom, etc. Amb voluntat de crear una escena on es vegi la diversitat social, el 2018 Escenaris Especials va obrir-se a les produccions professionals. Així han estrenat Mare de sucre, Els àngels no tenen fills i Cinema, produccions que ha aconseguit també un gran èxit de públic.