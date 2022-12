Girona només té representació dels Pastorets al barri de Sant Narcís

Els Pastorets seran objecte de culte aquest Nadal a Girona. O de peregrinació. El teatre del centre cívic de Sant Narcís, com fa prop de 20 anys, va començar ahir les representacions de les quals seran les úniques interpretacions de l’adaptació del text de Josep M. Folch i Torres, després que el grup Proescenium hagi deixat buit el Teatre Municipal després del traspàs de Joan Ribas, l’alma mater del projecte. A Sant Narcís, però hi ha molts menys seients que al gran teatre de Girona i cada any omplen les tres sessions. Malgrat havien estudiat fer alguna sessió extraordinària aprofitant l’avinentesa, el grup de teatre amateur de Sant Narcís no disposa ni de més temps ni de més dates per oferir el seu espectacle.

Els Pastorets de Sant Narcís és una adaptació feta per la companyia FaCom9Teatre i l’Associació de Veïns del barri de Sant Narcís i amb posada a escena a càrrec de la mateixa companyia. La representació està dirigida per quatre persones: Martí Ferrer, que s’encarrega de la coordinació i de la gestió dels actors, Gemma Sadurní, de les coreografies; Carles Bossacoma, el tema més tècnic i Xavier Reyner, assaig específic de fúries i del pròleg. El mateix Reyner explica que en assabentar-se que el Municipal no tindria representacions «sospitàvem que sí que potser tindríem més gent, però nosaltres no ho percebrem perquè sempre omplim». Reyner afirma que «havíem plantejat alguna funció més però pels horaris de la gent, no hi ha dates possibles». A més afegeix que el Teatre Reparada Domènech, la sala amb més cabuda del centre cívic, permet un aforament de 112 persones amb les grades, cosa que fa fàcil esgotar les entrades en pocs dies. Respecte a la possibilitat de traslladar les representacions a altres llocs, Reyner va recordar que just abans del Covid es va fer una representació al centre cívic Onyar. Sobre la possibilitat de fer-se’n càrrec de les representacions al Teatre Municipal, el representant assenyala que «si ens ho oferissin, s’hauria de valorar, encara que a mi personalment no m’agradaria, però no descarto que a algú altre li vingués de gust fer quelcom al municipal». L’Associació de Veïns de Sant Narcís va estrenar el 2004 la representació d’Els Pastorets, en la qual participaven una cinquantena de persones. Des del principi, el treball ha estat íntegrament fet pels veïns, ja que els mateixos que representen els diferents personatges de l’obra s’han encarregat del disseny del cartell, de la confecció dels decorats del vestuari dels actors, la perruqueria, la música, llum, so i efectes especials. També s’encarreguen de la fotografia i de la direcció artística i escènica. Es tracta d’un treball que al llarg dels anys ha anat incorporant matisos de l’actualitat o apunts dels diferents directors.