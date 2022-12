El 12 d’abril va tenir lloc l’acte oficial d’inauguració de les noves instal·lacions de la Clínica Girona. La nova seu va entrar en servei el dia 18 d’abril, dilluns de Pasqua, quan es va procedir al trasllat dels malalts ingressats. Suposava l’inici d’una nova etapa per una institució històrica per a la salut de les gironines i els gironins.

El nou edifici és innovadorament saludable i s’ha construït amb criteris de màxima sostenibilitat. Equipada amb tecnologia de darrera generació i preparada per futures pandèmies, la nova Clínica acosta la medicina del futur a Girona. El jurat ha considerat que Clínica Girona, amb una història de 90 anys, ha apostat per aquests valors amb la construcció i posada en marxa del nou edifici a l’entrada sud de la ciutat. L’equipament, de 41.000 metres quadrats i amb una inversió de 65 milions d’euros, està equipat amb els darrers avenços mèdics i científics, deixant enrere l’antic edifici del carrer Joan Maragall. Això ha suposat també l’inici de la major transformació d’un ampli sector del sud de Girona.

La imatge de Clínica Girona s’ha anat construint sobre dos pilars fonamentals que són el desenvolupament dels professionals del centre així com del desenvolupament tecnològic. Clínica Girona la conformen uns 600 professionals entre personal mèdic, sanitari, administratius i operaris, promovent constantment una formació continuada per tal de fer front als reptes sanitaris de qualitat que van sorgint.

La nova clínica serà un centre sanitari modern, ben comunicat i funcional que permetrà al Grup Clínica Girona encarar el segle XXI i seguir complint amb les millors condicions possibles el compromís amb la salut que va contraure amb la societat gironina ara fa 90 anys.

Va ser la primera clínica de la ciutat de Girona (1934), els primers en posar en funcionament un centre de Diàlisis a les comarques (1974), pioners en implantar noves tècniques de Diagnòstic per la Imatge (TAC i Ressonància Magnètica) així com donar servei de Medicina Nuclear a Girona.

Aquests últims anys Clínica Girona ha posat en funcionament serveis altament especialitzats com ara: l’Anatomia Patològica, el Diagnòstic Prenatal, la Reproducció Humana (Fecundació in Vitro), l’estudi dels Trastorns de la son (Polisomnografia), etc., i ha potenciat l’activitat assistencial del centre amb noves modalitats de Cirurgia Laparoscòpica, incrementant també la Cirurgia Major Ambulatòria, i tot això gràcies al suport que li donen al centre serveis propis permanents com l’UVI, el servei d’Urgències, el de Radiologia o el del Laboratori d’Anàlisis Clíniques.