Joaquim Nadal, ara conseller d’Universitats en el Govern de la Generalitat, ha estat un dels personatges públics més rellevants en els darrers 40 anys de la història de les comarques gironines. La seva llarga trajectòria a l’àmbit públic en representació de la societat gironina al Parlament o com a conseller de la Generalitat, el seu llarg mandat com a alcalde de la capital de Girona i el seu ampli coneixement de la història local feien ineludible que Nadal fos escollit per a presidir la gal·la dels Premis Diari de Girona, mitjà del que és col·laborador habitual també com a historiador.

L’acte d’entrega dels Premis Diari de Girona se celebrarà avui dilluns, 12 de desembre a dos quarts de vuit del vespre a l’auditori del centre cultural la Mercè de Girona. A més de ser una gal·la que serà presidida pel conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal i comptarà amb representants de la resta d’administracions, així com representats dels guanyadors. L’acte acabarà amb un piscolabis pels assistents.