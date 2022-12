Si els gironins poguessin néixer on els hi vingués de gust- com els de Bilbao-, Marc Gasol seria la representació més gran dels gironins nascuts a Barcelona. Pel seu físic de més de dos metres i també per la seva immensa aportació a l’esport gironí on ha fet història en diverses etapes.

Del MVP, - o millor jugador- de l’ACB amb només 23 anys amb l’Akasvayu Girona, el jurat ha valorat la implicació personal de Marc Gasol i el seu projecte esportiu a la ciutat, que va néixer de la base i que va molt més enllà de portar el club a la màxima categoria del bàsquet masculí, l’ACB, fita que es va assolir la temporada passada. Gasol, que va triomfar posteriorment a l’NBA als Estats Units, va tornar per aixecar una entitat des de zero, basada en la formació i que ha anat creixent sense pausa des de la temporada 2014-2015. Des de la relació d’estima de Marc Gasol cap a Girona, on va viure també un munt d’experiències que el van ajudar a formar-se com a persona, el Bàsquet Girona culmina un pas més del desig personal del seu impulsor. Després de dos anys de creixement com CEB Marc Gasol, el projecte va adoptar l’estiu del 2016 el nom de la ciutat amb la qual hi ha un gran vincle (Escola Bàsquet Girona Marc Gasol) i, des de la temporada 2017/18, únicament s’ha mantingut el nom de la ciutat. El Bàsquet Girona és un club de bàsquet de Girona i per a tota Girona. Tot això sense oblidar el vincle de Marc Gasol amb aquest club, que dirigeix ell mateix. El club va passar de tenir 70 a 400 jugadors en poc temps. Després de ser protagonista de moments històrics a l’NBA, com el primer salt inicial entre dos germans al Partit de les Estrelles i on a més tots dos van ser titulars o guanyar un anell amb la primera franquícia del Canadà, pocs imaginaven que el mitjà dels Gasol tornaria a Girona amb tota la seva va humilitat i capitanejaria un ascens, tant des de la pista com des dels despatxos. El primer jugador-directiu Posat a trencar barreres, també s’ha convertit en el primer jugador i alhora directiu d’un equip de l’ACB: La Lliga Endesa eliminava l’article del seu reglament que recollia aquesta incompatibilitat de càrrecs i el club inscrivia a Gasol, que llueix la samarreta del Girona amb el mateix orgull -o més- que es va posar en tres ocasions la de l’All Star de l’NBA. Amb la selecció, el palmarès de Marc Gasol es resumeix en 191 internacionalitats, tres Jocs Olímpics, quatre Mundials, cinc Eurobaskets i nou medalles (4 d’or, 3 de plata i 2 de bronze), dues vegades campió del món, dues vegades campió d’Europa i dues vegades medalla d’argent olímpica. Aquesta temporada va ser l’encarregat d’anotar la primera cistella,, un triple només sonar el xiulet inicial, avançant així als seus en el marcador en un matx contra el Reial Madrid, un dels rivals més potents de la competició. Un exemple més que els límits de Marc només els sap Marc mateix. I de rebot, porten Girona més lluny.