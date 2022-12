La primera edició dels premis Diari de Girona ha parat una especial atenció a qui treballa, d’una manera o altra, per al territori i per a les persones que hi viuen i que els seus projectes contribueixin a una millora de la societat. Un diari responsable i compromès és sempre un espai compartit de pensament i reflexió, però també una talaia des de la qual observar la realitat no només per a explicar què passa i per què, sinó també per a denunciar les males pràctiques i aplaudir les bones.

Diari de Girona estrena aquests guardons amb l’objectiu de reconèixer la tasca de persones, empreses i entitats que hagin excel·lit en diversos camps, des de la ciència o la cultura, fins als esports o l’empresa, passant per la solidaritat i la projecció més enllà de les nostres comarques. Els Premis Diari de Girona, patrocinats per Fundació ‘LaCaixa’ i Estrella Damm, pretenen ser un fil conductor entre el mitjà de comunicació i la societat més propera, la de l’entorn més immediat on cada dia arriba el diari en les seves dues versions; digital i impresa. Els guardons s’han dividit en set categories: Cultura, Solidari, Esportiu, Científic, Empresa, de l’Any i d’Honor, amb l’objectiude reconèixer diversos sectors i trajectòries diferents. El Premi Cultura Diari de Girona, que distingeix la creació o producció cultural en qualsevol disciplina artística. El guardó de l’Esport reconeix els valors de superació personal i assoliment de reptes. El Premi Científic és el reconeixement que valora un treball de recerca en l’àmbit de la ciència i la investigació El Premi Solidari Diari de Girona posa en relleu les actituds exemplars i qualitats humanes. El jurat valora la important feina social que desenvolupa l’entitat Diari de Girona ha creat el Premi Empresa per reconèixer una proposta moderna, innovadora i avantguardista pel que fa a l’àmbit econòmic privat. Pel que fa al reconeixement de Premi Diari de Girona de l’Any , el jurat valora un episodi o una trajectòria destacada. El guardó d’Honor dels Premis Diari de Girona és per a un referent que hagi destacat nacionalment o internacionalment. Mariona Serra, Clàudia Cedó, Marc Gasol, Vicenç Pagès (a títol pòstum), la fundació Support, Hipra i Clínica Girona, són els noms dels primers set guardonats amb els Premis Diari de Girona que s’entregaran per primera vegada aquest any. Per altra part, el jurat dels Premis Diari de Girona, que han designat els guanyadors, està format per l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el president de la Diputació, Miquel Noguer; el rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi, i el vicerector de Qualitat i Transparència, Pepus Daunis; l’escriptor Josep Maria Fonalleras i el conseller delegat, directora comercial i director de Diari de Girona, Jordi Molet, Anna López i Josep Callol.