Mariona Serra-Pagès (Figueres, 1984) CEO i cofundadora de GoodGut, una empresa per buscar solucions i prevenir malalties digestives, especialment les cròniques. L’empresa GoodGut, situada al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, va ser fundada per Mariona Serra Pagès, Xavier Aldeguer, Jesús Garcia-Gil i Jaume Amat en 2014 com spin off de la Universitat de Girona i de l’Institut de Recerca Biomèdica de Girona Doctor Josep Trueta (IDIBGI). Se centra en el desenvolupament de solucions tecnològiques basades en la microbiota intestinal que permetin obtenir un diagnòstic precís, fiable i econòmic per al sistema sanitari i millorar la qualitat de vida dels pacients que veuen compromesa la seva salut digestiva. En vuit anys, la biotecnològica ha aconseguit tenir en el mercat tres productes de diagnòstic amb presència en més de 79 centres d’Espanya i tres més en fase de desenvolupament.

El talent i el know-how de GoodGut sumats a l’experiència i la capacitat d’HIPRA han de permetre desenvolupar, produir i comercialitzar proves diagnòstiques innovadores per a detectar malalties de l’aparell digestiu com el càncer colorectal, el primer en termes d’incidència i mortalitat a Espanya i el tercer del món. També permetran detectar altres malalties inflamatòries intestinals com la malaltia de Crohn, la colitis ulcerosa o la síndrome de l’intestí irritable, una afecció que triga entre 1 i 5 anys a detectar-se. Tres anàlisis per malalties digestives En l’actualitat disposa d’una prova no invasiva, ràpida i fàcil d’usar per a la detecció precoç del càncer colorectal utilitzant marcadors bacterians específics en mostres de femta. Aquest sistema, complementari del test de sang oculta en femta, detecta el càncer colorectal sense molèsties per als pacients. També ha dissenyat la primera prova diagnòstica no invasiva per a la síndrome de l’intestí irritable capaç de determinar en la femta la signatura bacteriana específica d’aquesta patologia. La síndrome de l’intestí irritable afecta l’11% de la població i se situa entre les 10 malalties més difícils de detectar, ja que el seu diagnòstic pot prolongar-se entre 1 i 5 anys. El tercer producte és una prova no invasiva que permet conèixer la microbiota intestinal de cada pacient perquè rebi l’assessorament d’un especialista que l’ajudi a millorar la seva salut digestiva. L’acord permetrà continuar desenvolupant la recerca biomèdica per a millorar la qualitat de vida dels pacients que pateixen malalties digestives.