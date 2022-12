L’11 d’abril de 2003 naixia la Fundació Support per fer-se càrrec de les persones internes de l’antic hospital psiquiàtric de Salt i així l’administració separava les funcions de l’atenció sanitària i la tutela. Disset anys després, lluny d’aquell paradigma paternalista basat en el mecanisme de la tutela, Support treballa amb una nova visió, la que emana de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides. Les actuacions de l’entitat es basen ara en el suport a la presa de decisions i el respecte als drets, voluntat i preferències de les persones que acompanyem. L’any 2003, el 100% dels càrrecs que exercien eren tuteles. Érem un equip de tres persones. Avui són cent i acompanyen més de mil persones. És l’organització del seu àmbit a Catalunya amb el major nombre de persones acompanyades.

El Premi Solidari Diari de Girona valora les actituds exemplars i qualitats humanes i ha recaigut en la Fundació Support que ofereix suport jurídic i social a persones amb qualsevol mena de discapacitat. El jurat ha valorat la important feina social que desenvolupa l’entitat a les comarques de Girona i la dificultat que suposa exercir aquests tipus de tasques. Support, presidida per Pere Cornellà i dirigida per Josep Maria Solé, no ha rebutjat mai cap cas i «sovint actua en situacions extremes».

Impedir els abusos

Support-Girona és una organització privada i sense ànim de lucre dedicada al suport jurídic i social a persones amb qualsevol tipus de discapacitat i edat (entre altres, psicosocial, intel·lectual o derivada del procés de l’envelliment) proporcionant alhora salvaguardes adequades i efectives per impedir els abusos d’altres persones.

Segons la fundació mateixa, «mai ha rebutjat cap cas, per complexes que siguin les circumstàncies de l’entorn de la persona i la seva realitat. El 34% de les situacions que gestionem són de complexitat alta o mitjana».

L’objectiu principal de Support-Girona és defensar, promocionar, desenvolupar i estendre els drets humans de les persones que atén al mateix temps que acompanyar-les a perseguir el benestar, la dignitat i l’autonomia a través del suport jurídic i social, respectant la voluntat, desitjos i preferències de la persona.

Support-Girona exerceix mecanismes de suport per designació judicial, notarial o per atorgament propi de la persona i ho fa a través d’una estructura de més de cent professionals integrada per treballadors i educadors socials, psicòlegs, juristes i economistes, entre d’altres.