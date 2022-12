El cantant Edu Esteve, conegut per concursar en el programa ‘Eufòria’ de TV3, interpretarà aquest dissabte durant trenta minuts peces del seu repertori musical i versions de cançons en un recital acústic, a la nova plaça Salvador Dalí, un espai que emmarca l’accés principal a El Corte Inglés de Girona.

Edu Esteve, semifinalista del programa Eufòria, ha estat sens dubte un dels concursants més estimats del talent show de TV3 dedicat al món de la música. Eufòria és un concurs de talents musicals que pretén trobar el millor cantant novell de Catalunya on participen 16 cantants i el premi final és un contracte discogràfic per iniciar una carrera artística professional.

El dissabte 17 de desembre felicitarà les festes en directe al mercat de Nadal d’El Corte Inglés de Girona, interpretant peces musicals en acústic a les 18.30 h.

L’actuació del cantant Edu Esteve s’inclou dins del programa d’activitats de Nadal que ofereix El Corte Inglés a Girona. Fins al 5 de gener continuaran els espectacles d’animació infantil, l’atracció de Cortylandia i el Mercat de Nadal.