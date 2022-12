Un total de 117 persones han trobat feina entre novembre de 2021 i octubre d’aquest any a través del projecte Treball als Barris, impulsat per l’Ajuntament de Girona. Durant aquest període de temps, la iniciativa ha atès a 315 usuaris residents als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla que estaven buscant feina. A més, el projecte ha gestionat 359 ofertes laborals provinents de 180 empreses col·laboradores, potenciant l’autocandidatura de les persones participants.

Respecte de les insercions gestionades directament per l’equip d’intermediació laboral del Servei Municipal d’Ocupació (SMO), els sectors que han generat més ocupació han estat l’hostaleria i l’administració pública, seguits pels sectors de la indústria manufacturera, el comerç i la logística. En aquest sentit, la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, afirmava que «l’ocupació és una prioritat absoluta, i més en l’actual context econòmic», per això, des del consistori «destinem molts esforços en treballar programes i eines per oferir recursos a les persones que busquen feina, a les empreses que necessiten treballadors i treballadores, i als qui volen iniciar el seu propi projecte», apuntava.

Del total de 315 persones ateses, 298 han participat en els recursos d’orientació laboral, mentre que les 17 restants ho han fet en els d’emprenedoria. Les persones que han participat en aquesta iniciativa han millorat els seus perfils competencials i, d’aquesta manera, han augmentat les seves opcions a l’hora d’entrar al mercat laboral. Durant tot el projecte l’equip tècnic ha realitzat 592 accions individuals per fer un seguiment i acompanyament a les persones que han participat en la iniciativa. Això els ha permès millorar la seva ocupabilitat i també assolir el seu objectiu laboral, en la gran majoria dels casos. Per complementar tot això, també s’han dut a terme diferents tallers i accions grupals en els quals hi han participat 83 persones.

A més, s’han fet algunes accions de captació en un total d’11 sessions informatives on hi han participat 66 persones. També han estat 66 les persones que han iniciat una de les accions de capacitació i, d’aquestes, 40 han obtingut el certificat d’assistència i aprofitament. Pel que fa al certificat de professionalitat, 6 persones han superat el mòdul de pràctiques no laborals a l’empresa i s’han inserit en el mercat de treball.

També s'han de destacar les xifres obtingudes a través dels recursos d’emprenedoria, com a novetat de l’edició de Treball als Barris 2021, que demostren una rebuda i un impacte positiu. En aquest sentit, s’ha atès un total de 21 persones, que han iniciat el seu pla d’acció amb el suport del tècnic d’emprenedoria. A més, s’han dut a terme 38 accions d’acompanyament i seguiment dirigides a la contextualització de la idea de negoci, el coneixement i l’exploració de l’entorn i les possibles línies d’expansió, així com pel que fa al disseny i la confecció del pla d’empresa. En total, 10 persones han realitzat el pla d’empresa i, d’aquests, 3 han estat valorats com a viables en l’àmbit comercial, tècnic, econòmic i financer i, per altra banda, 5 persones han iniciat la seva activitat laboral com a treballadores autònomes.