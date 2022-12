El grup municipal d’Independents per Fornells (IPF) va organitzar el diumenge un acte per explicar als veïns del municipi el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que es vol aprovar. El grup recorda que el nou Pla General inclou la pèrdua de 84.260 m2 de sòl agrícola per construir uns 200 habitatges i va fer èmfasi en la necessitat d’informar i fer participar la ciutadania en tot moment en un projecte que «modificarà molt la realitat del poble als pròxims anys». El partit també indica que el nou Pla no solucionarà l’actual problema d’accés a l’habitatge, especialment pels joves.