L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, assegura que des de l'Ajuntament s'està treballant "intensament" per poder trobar una sortida al conflicte amb la Policia Municipal. Madrenas recorda que no haver-los aplicat l'increment que recull la Valoració de Llocs de Treball (VLT) no ha estat cap caprici municipal, sinó que s'han vist obligats a excloure'ls perquè així ho mana la llei. Ja avança, però, que els serveis econòmics i jurídics intenten trobar "fórmules" per desllorigar la situació. Pel que fa a la situació que es va viure per Fires, l'alcaldessa admet que no li va agradar haver obligat els agents a fer hores extra, però afirma que "és impossible" trobar cap més manera de cobrir actes multitudinaris com aquest o la cavalcada de Reis.

Des de fa setmanes, cada matí treballadors de les brigades porten a terme una sonora protesta davant l'Ajuntament de Girona. I a partir de setembre, els agents de la Policia Municipal també es concentren amb xiulets i sirenes abans de cada ple municipal. Uns i altres protesten perquè no se'ls han pagat els increments que recollia la VLT, criticant que l'equip de govern ha incomplert els acords que van pactar.

Ara, l'alcaldessa de Girona ha sortit al pas de la situació. Durant el ple d'aquest desembre, i després que el cap de l'oposició Lluc Salellas l'interpel·lés, Marta Madrenas ha assegurat que lamenten "moltíssim" no haver pogut estendre la VLT a tota la plantilla. "Amb una part dels treballadors no ha estat possible, perquè ja saben com n'és d'estricta la legalitat", ha dit l'alcaldessa.

Madrenas ha volgut deixar clar que haver exclòs part de les brigades i la Policia Municipal no respon, en cap cas, "a una decisió política", sinó que s'hi ha vist forçats per llei. "Nosaltres volem aplicar-ho a tots els treballadors i treballadores de la casa", ha subratllat l'alcaldessa, recordant també que d'altres consistoris s'han trobat amb les mateixes dificultats.

Marta Madrenas, però, també afirma que no s'han "acomodat" davant aquests impediments, i que s'està treballant "intensament" des de diferents àrees de l'Ajuntament (recursos humans, serveis jurídics i econòmics) per intentar trobar "una sortida" al conflicte laboral. "Estem buscant fórmules entre tots plegats", ha dit l'alcaldessa. I aquí, Madrenas ha demanat als grups de l'oposició que tinguin "lleialtat", perquè tots saben que "els informes jurídics" han impedit poder aplicar la VLT a tota la plantilla.

"M'hi vaig veure obligada"

En referència a la Policia Municipal, però, l'alcaldessa també ha dit que la situació s'ha d'analitzar "des d'un punt de vista singular". Perquè "hi ha moltes ocasions" en què, per cobrir determinats actes i esdeveniments, és necessari mobilitzar "un número extraordinari d'efectius de cop". "Per exemple, durant tres hores ens calen 25 policies que treballin, però després ja no", ha concretat.

L'alcaldessa assegura que, en aquests casos, per garantir la seguretat, no hi ha cap altra opció que fer hores extra. "Sinó, és impossible; per més que volguéssim anar incrementant la plantilla, mai n'hi hauria prou per cobrir esdeveniments com les Fires o la cavalcada de Reis", ha dit Madrenas.

L'alcaldessa ha insistit que respecta el dret dels policies a manifestar-se o a decidir no fer més hores extra, però també ha volgut deixar clar que, per Fires, "la prioritat" era garantir la seguretat (sobretot, davant l'aglomeració de persones que durant aquells dies viuria la ciutat). Per això, Madrenas ha dit que es va veure "obligada" a signar el decret que va mobilitzar els agents i els va forçar a fer hores extra.

"No em va agradar i ho vaig lamentar moltíssim; però no teníem cap altre remei", ha afirmat Madrenas. "Va ser un acte de responsabilitat", ha afegit.

L'alcaldessa de Girona també ha recordat que la Policia Municipal va portar el decret al contenciós, demanant que s'apliquessin mesures cautelars i que la decisió es tirés enrere. Però que, d'entrada, el jutjat ho va rebutjar. "Veurem què passa a partir d'ara, però en cap cas no tinc cap voluntat de mobilitzar els agents; allò que volem és trobar una solució, que compleixi tots els requisits jurídics, i que també satisfaci els treballadors", ha insistit.

"Per a nosaltres, aquesta és una prioritat, perquè sabem que si els recursos humans que tenim no estan contents, lògicament els serveis públics se'n poden veure una mica tocats", ha dit l'alcaldessa. I aquí, Madrenas ha explicat que confia que en breu des de l'Ajuntament es puguin reunir tant amb la Policia Municipal com amb la resta de treballadors que s'han vist exclosos de la VLT per "trobar una solució que tots volem".

"Menyspreu total"

Les paraules de l'alcaldessa, però, xoquen amb la crítica que li llancen els sindicats de la Policia Municipal. En un comunicat, que ha fet públic el SIP-FEPOL, parlen de "passivitat i menyspreu total" cap a les seves reivindicacions. L'escrit, a més, critica que l'equip de govern fes servir "el poder" per obligar-los a treballar durant les Fires (en referència al decret que va signar l'alcaldessa) i ja deixa entreveure que la situació es podria repetir per aquestes festes.

"Ara s'acosten esdeveniments importants com la cursa de Sant Silvestre, dies assenyalats com Nadal i Cap d'Any, i un de molt concorregut, multitudinari i important: la cavalcada de Reis", diu el SIP-FEPOL. El sindicat assegura que fa "setmanes" que han demanat a l'equip de govern que aporti solucions al conflicte, però que des de l'agost no han tingut "cap resposta ni reunió formal".

Per això, els sindicats reclamen una reunió "urgent" i que aquest Nadal no es tornin a "vulnerar els seus drets laborals a cop de decret", en referència al què va passar per Fires. "Si ho fan, també els portarem al jutjat", conclou el comunicat del SIP-FEPOL.