El conseller de Recerca i Universitats , Joaquim Nadal, va celebrar ahir la posada en marxa dels Premis Diari de Girona: «Són una bona idea, que ha estat ben materialitzada, i amb un jurat que ha afinat moltíssim a l’hora d’escollir els premiats». Segons la seva opinió, els premiats excel·leixen en diferents àmbits i tots ells «han transcendit les expectatives individuals per fer una aportació de valor a tota la societat».

Nadal va apuntar que «Diari de Girona fa cada dia una bona tasca en l’àmbit del periodisme, però aquests premis suposen un pas per posar de relleu l’excel·lència, l’altruïsme, la generositat i la capacitat d’innovació de tanta gent de les comarques gironines».

El conseller repassar la trajectòria de tots els guardonats, començant amb un record emocionat per a Vicenç Pagès Jordà, mort l’agost passat i reconegut amb el Premi Cultura a títol pòstum.

Nadal va recordar que aquesta setmana probablement s’aprovarà al Parlament la Llei de la Ciència de Catalunya i que «tots i cada un dels premiats tenen vinculació amb el que suposa aquesta llei». «Catalunya és avui una potència a nivell europeu en l’àmbit de la recerca, el coneixement i la transferència», va assegurar.

Per la seva part, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va explicar que el jurat, del qual formava part, va tenir molt difícil fer l’elecció dels guanyadors. Va posar en valor el seu «compromís i talent» que «han fet de les comarques gironines i del conjunt del nostre país un lloc millor».

Madrenas també va felicitar la iniciativa de Diari de Girona per implicar-se en la societat amb uns premis d’aquest tipus, «que espero que tinguin molts anys de vida». Va destacar així mateix, l’adaptació d’aquest mitjà a la transició digital i va posar de relleu el valor d’un «periodisme rigurós per garantir una bona qualitat democràtica». «El bon periodisme és necessari per poder tenir ciutadans crítics», va assegurar.