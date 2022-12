La PAH diu que la Sareb ha demanat al jutjat que aturi el desnonament del bloc que Girona tenia previst per aquest dimecres al matí. En un comunicat, la plataforma celebra la decisió i diu que la intenció del banc dolent, segons els han informat els advocats, és negociar lloguers amb les famílies que hi viuen. «És una molt bona notícia i no només ho és per a les famílies afectades del bloc. Ho és per a tota la ciutadania gironina, ja que es demostra que amb organització i lluita social es pot aconseguir el que no es fa per manca de voluntat política», afirmen. Tot i això, l'entitat manté la convocatòria prevista per demà a les nou del matí a les portes de l'edifici per tal que les famílies puguin explicar-se.

D'altra banda, la PAH assegura que l'Ajuntament de Girona no ha respost a aquesta emergència habitacional amb una «negociació efectiva». «El que ha fet fins que es va fer pública la situació des de la PAH-Girona- Salt, és simplement sol·licitar lloguers socials a la Sareb a través dels canals dels treballadors d'Habitatge», remarquen. «Pensem que caldria un compromís polític molt més gran per part de l'alcaldessa Marta Madrenas i que s'hi impliqui directament», afegeixen. «S'ha aturat el desnonament per la pressió social i mediàtica», insisteixen. En aquest sentit, afirmen que les famílies del bloc afectat relaten que, abans de la roda de premsa, els Serveis Socials els deien que busquessin una alternativa perquè no es podia aturar el desnonament. «Es dona el cas que dues famílies van marxar del bloc perquè estaven espantades. I en cap cas, l'Ajuntament va impulsar cap reunió ni individual ni col·lectiva per a informar de com es podrien defensar ni tampoc com impulsar de debò una negociació real», remarquen. La PAH pressiona per evitar el desnonament d'un bloc a Girona propietat de la Sareb Amb tot, demanen una reunió urgent amb l'alcaldessa per tal que escolti les reivindicacions de les famílies i es «consensuïn» els passos a seguir per aconseguir que totes les famílies del bloc tinguin lloguers «amb imports socials o assequibles, tenint en compte els ingressos de cada unitat familiar».