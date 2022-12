Els sindicats de la Policia Municipal de Girona temen que els agents hauran de tornar a fer hores extra per obligació durant les festes de Nadal. El SIP-FEPOL creu que aquest decret d’alcaldia seria «l’única forma legal» que té el consistori per fer treballar a la Policia Municipal, com ja va fer durant Fires. En un comunicat, el sindicat exposava que amb l’arribada dels esdeveniments nadalencs, com la cursa de Sant Silvestre i dies amb molta activitat com Nadal i Cap d’Any hi haurà d’haver un reforç policial. Sobretot, però, destaquen un acte «molt concorregut, multitudinari i important» com la cavalcada de Reis.

L’advocat del SIP-FEPOL, Sergi Fernández, lamentava que el consistori «no volgués seure» per trobar una solució a diversos temes des de l’estiu. Per aquest motiu, la Policia Municipal va decidir no fer més hores extra fins que no s’arribés a un acord. Tanmateix, aquest decret d’alcaldia obliga als agents a fer aquest temps extra de feina. El que demanen és una millora en els salaris, així com més efectius policials. «La Policia Municipal de Girona és la més mal remunerada de tot Catalunya», afirmava Fernández, i ha arribat un punt on la situació és «insostenible». L’advocat també exposa que l’Ajuntament tampoc ha aplicat l’augment del salari que detalla la Valoració de Llocs de Treball (VLT) establert l’any 2019.

En aquest sentit, l’alcaldessa Marta Madrenas va explicar en el ple de dilluns que s’ha vist obligada a excloure l’augment del VLT per llei. A part, també detallava que estaven treballant «intensament» per trobar una solució a tota la problemàtica amb la Policia Municipal. Mandrenas també va declarar que no li va «agradar» el fet d’exigir als agents a fer hores extres durant Fires perquè tenen tot el dret a manifestar-se. Tanmateix, en aquell moment va haver de «prioritzar» la seguretat, tot i que «ho vaig lamentar moltíssim».

En aquella ocasió, els sindicats van optar per portar a l’Ajuntament al jutjat per obligar a la Policia Municipal a fer hores extra. Ara, SIP-FEPOL també avisa que tornarà a «impugnar» el decret d’emergència que es va fer per Sant Narcís i que, si cal, «tornarem al jutjat».