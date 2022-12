L'Audiència de Girona ha condemnat a dos anys de presó i a pagar una multa de 3.240 euros un home acusat d'abusar de la seva neboda de 13 anys a Girona i de provocació sexual per enviar-li missatges i vídeos de contingut sexual entre els anys 2017 i 2019. L'acusat s'enfrontava inicialment a 4 anys i 3 mesos de presó per aquests delictes. El judici s'havia de celebrar aquest dimarts a la Secció Quarta però les parts han arribat a un acord. La fiscalia ha rebaixat les penes i el magistrat ha dictat sentència de viva veu. L'acusat, però, no haurà d'entrar a presó a condició que no delinqueixi durant un període de 5 anys i se sotmeti a un curs de reeducació sexual.

Els fets es remunten a l'any 2017, quan la menor tenia 13 anys, i es van allargar fins al 2019. Segons recull l'escrit de fiscalia, l'acusat aprofitant que era l'oncle de la noia i "amb ànim de satisfer els seus desitjos libidinosos" va començar a enviar-li missatges i vídeos de contingut sexual. "Vens a masturbar-te amb mi", "no et toquis gaire, d'acord" o "te n'enviaré un –de vídeo-, però és fort i marranot, però crec que t'agradarà", són alguns dels missatges que li va enviar a través de l'aplicació Whatsapp. El fiscal també recull d'altres missatges en què l'acusat fa referència explicita a la masturbació, malgrat que la menor li digués que no volia que la toqués o que no volia parlar-ne ni que li continués enviant missatges d'aquest tipus. L'11 de juny del 2017, després d'enviar-li un d'aquests missatges i aprofitant que estava amb la menor a casa d'ella, van anar a la seva habitació i "seguidament, guiat per l'ànim lúbric i d'atemptat contra a indemnitat sexual" de la noia, "li va agafar la cara i li va fer un petó als llavis". Seguidament, segons recull l'escrit, "mogut per les mateixes intencions", va agafar la menor per darrere i li va acariciar la vagina i els pits per sobre de la roba. Per tot plegat, la fiscalia li demanava 4 anys i 3 mesos de presó pels delictes d'abús sexual i de provocació sexual continuada. També sol·licitava llibertat vigilada durant 6 anys i la prohibició d'acostar-se a menys de 200 metres de la menor durant 6 anys, a més de la inhabilitació especial per a qualsevol feina que suposés un contacte regular i directe amb menors durant un període de 7 anys. El judici s'havia de celebrar aquest dimarts a la Secció Quarta de l'Audiència de Girona però les parts han arribat a un acord i l'acusat ha reconegut els fets. La fiscalia ha rebaixat les penes que sol·licitava inicialment i ha sol·licitat una pena de 2 anys de presó pel delicte d'abús sexual i a 18 mesos de multa – a raó de 6 euros al dia- pel de provocació sexual continuada. El magistrat ha dictat sentència de viva. L'acusat, però, no haurà d'entrar a presó a condició que no delinqueixi durant els propers 5 anys i que se sotmeti a un curs de reeducació sexual.