La Sareb ha aturat el desnonament que hi havia previst per aquest dimarts 13 de desembre a primera hora del matí. Ho ha fet després que l'Ajuntament de Girona els hagi demanat «més temps per estudiar cas per cas» i saber quines famílies s'han d'acollir a un règim de lloguer social per la seva situació de vulnerabilitat. A partir d'ara, el consistori tindrà dos mesos per negociar amb el banc dolent quins pisos cal aturar forçosament el desnonament. En declaracions a l'ACN la regidora d'Habitatge de Girona, Annabel Moya, ha assegurat que aprofitaran aquest marge per negociar que totes les famílies es quedin en el bloc. Des de la PAH asseguren que l'aturada és «una molt bona notícia».

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca Girona – Salt asseguren que l'Ajuntament de Girona no ha portat una «negociació efectiva» amb el bloc de Sant Narcís i demanen un «compromís polític més gran». En aquest sentit, la regidora d'Habitatge ha recordat que des del setembre han estat intentant mediar amb la Sareb, però no havien rebut cap resposta fins aquesta setmana. Aquest mateix dimarts al matí s'han reunit les dues parts per acordar la moratòria del desnonament i s'han fixat aquests 60 dies per analitzar els casos. «Hi ha bona entesa per part de la Sareb», ha afegit Moya.

Ara, l'ajuntament analitzarà quins casos necessiten un lloguer social i estudiaran com aconseguir que la Sareb accepti que la resta de famílies es quedi al mateix bloc amb un contracte de lloguer regularitzat. «Pressionarem perquè no hi hagi cap desnonament».

Per la seva banda, des de la PAH atribueixen la paralització del desnonament d'aquest dimarts a «la pressió mediàtica i social» que han efectuat els membres de la plataforma. En un comunicat, la plataforma denuncia que els Serveis Socials animaven als veïns a buscar alternatives perquè no podien aturar el desnonament. «Dues famílies van marxar espantades», asseguren en l'escrit. Per això critiquen que el consistori no vulgui articular «una negociació real».

Davant d'aquestes acusacions, la regidora d'Habitatge, Annabel Moya, considera que «cal anar tots a la una» en la defensa de l'habitatge. Per això ha demanat a la PAH Girona – Salt alinear l'estratègia per aturar els desnonaments, un fet en què la PAH coincideix, ja que demana una reunió urgent amb l'alcaldessa per consensuar els passos a seguir. «Els moviments socials són molt importants i cal que junts fem pressió en la mateixa direcció», ha defensat la regidora d'Habitatge.