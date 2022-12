La Universitat de Girona tindrà un pressupost de gairebé 118 milions d'euros de cara al 2023 després que ahir matí fos aprovat per assentiment al Consell de Govern ahir al matí i va obtenir el vistiplau definitiu del Consell Social unes hores més tard. En concret, el pressupost pel pròxim any serà de 17.783.890 euros, el que significa un augment del 10,5% (onze milions) respecte al d'aquest any, quan va ser d'106,6 milions.

En un dels apartats on s'ha destinat un pressupost major que el 2022 ha estat en el de subministraments. Enguany ha estat d'1,4 milions d'euros, mentre que per l'any que ve se'n destinaran 4,6 milions. Això significa un augment del 222% respecte al d'aquest any. Tres milions més per fer front a la pujada considerable de la factura de la llum i el gas que s'ha produït arran de la Guerra d'Ucraïna. De fet, el rectorat de la UdG ja va anunciar fa unes setmanes que es reduiria una hora la climatització dels espais i tindrà la calefacció en funcionament des de les vuit del matí a les set de la tarda per reduir la factura de l'electricitat. Tot això, emmarcat també dins el Pla d'Emergència Energètica, que pretén reduir un 40% el consum energètic del centre. Una altra de les mesures que portarà a terme la universitat tancaria espais i centralitzarà serveis en determinades franges horàries per gastar menys llum i gas.

El dels subministraments s'engloben dins el grup de Serveis, Campus i Gestió, un dels vuit eixos programàtics que ha elaborat l'equip de govern del centre. Aquest grup tindrà un pressupost d'11,2 milions d'euros pel pròxim any. En tot cas, el grup que tindrà un pressupost més elevat, de 80,2 milions, serà el de comunitat universitària, on s'inclouen els estudiants, el del personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis. Per altra banda, el grup de recerca i transferència del coneixement tindrà un pressupost de 19,4 milions. Els altres grups, que tindran un pressupost menor són el de docència (4,9 milions), promoció i comunicació (1 milió), compromís social (440.016 euros), societat (382.314 euros) i governança i qualitat (122.573 euros).