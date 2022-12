L’enderroc de les cases del carrer Universitat de Montpeller, aturat de nou pel risc als edificis contigus

L’enderroc dels habitatges del carrer Universitat de Montpeller, al barri de Sant Pau de Girona, torna a estar aturat. En aquesta ocasió, perquè s’ha detectat que l’estat dels fonaments dels immobles a tirar a terra podien posar en risc l’estabilitat dels edificis contigus. Aquesta problemàtica es va posar en relleu fa unes setmanes i van provocar que el projecte d’enderroc quedés paralitzat.

És un nou entrebanc en un projecte maleït que ha topat amb mil i un obstacles per poder executar-se des que es va aprovar. Les finques estan en mal estat i es van expropiar per tirar-les a terra, habilitar-hi un carrer que connecti amb el parc del Migdia, fer-hi una promoció d’habitatges oficials en un lateral i un aparcament soterrat.

Ocupes, llum, aigua i amiant

Quan tot estava a punt, un dels antics inquilins va tornar a entrar en un dels locals per viure-hi, en condicions poc salubres. Van haver d’intervenir-hi els serveis socials perquè es negava a sortir-ne tot i tenir un pis de protecció assignat. També es va retardar l’obra en observar que l’actuació deixaria sense aigua i llum els edificis propers i es van haver de fer les adequacions pertinents. Finalment, es va trobar amiant al sostre d’algun dels habitatges a destruir, fet que va provocar una intervenció especial i exclusiva, pel perill que suposa aquest material si no es tracta adequadament.

El tinent d’alcalde d’Urbanisme, Lluís Martí, exposa que s’han de fer modificacions al projecte, fer l’acte de replanteig de l’obra i reprogramar els treballs. Espera que les actuacions es pugui reprendre el mes de gener vinent. Assenyala que les «obres són vives» i que poden «anar sortint coses».

Pel PSC, tot aquest seguit d’entrebancs en aquesta obra no són un exemple de «celeritat» ni de previsió». El regidor socialista Joan Antoni Balbín indica que cal aprofitar aquesta aturada per «comprovar-ho tot» per poder «reprendre les obres amb celeritat i seguretat».