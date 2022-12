La Policia Municipal de Girona inspeccionarà una quinzena de botigues de la ciutat durant la nova edició de la campanya 'Joguina segura'. L'objectiu és comprovar que els joguets compleixen la normativa d'etiquetatge i seguretat i que no poden suposar un risc per als infants. La campanya va començar el 2014 i des d'aleshores han fet un total de 125 inspeccions. El primer any va ser quan van intervenir més joguines insegures: 2.687. El caporal del grup d'investigació, Oriol Serra, ha subratllat que cada vegada detecten menys infraccions. L'any passat van inspeccionar 15 botigues i van retirar 20 joguets. "Volem que les joguines que els Reis portin als infants de la ciutat siguin segures", ha afirmat el regidor de Seguretat, Eduard Berloso.