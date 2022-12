Un estudi revela que el suïcidi és la primera causa de mort de les dones sensellar. El document s’ha fet per part de professionals sanitaris del CAP de Santa Clara de Girona, membres de la Societat Catalana de Medicina Familia i Comunitària (CAMFIC), l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i la participació del grup de recerca en psicologia de la salut de la UdG. L’estudi ha analitzat les causes de mort de 562 dones sense llar ateses a un centre d’acollida entre el 2006 i el 2020. El 14,59% de les dones es va suïcidar, mentre que un 6,04% va morir a causa de la sida i un 1,77% per malalties hepàtiques, la mateixa xifra de dones que van finar per una malaltia pulmonar.

A més distància hi ha les dones mortes per causes oncològiques (1,06%), per sobredosi (0,35%), per problemes cardiovasculars (0,35%), per infeccions (0,35%) i per causes desconegudes (0,71%). La metgessa de l’ICS i de la CAMFIC, Rebeca Alfranca, posa de manifest que el sensellarisme «incrementa els problemes de salut física i mental», al mateix temps que redueix «dràsticament» l’esperança de vida. De fet, les persones sensellar pateixen una mortalitat més severa que la població en general. Un altre estudi publicat fa poc a Girona destaca que les persones sensellar moren als 49 anys de mitjana, mentre que l’esperança de vida de la població general supera els 80. Per això Alfranca destaca que les persones que viuen al carrer tenen «més risc de patir malalties mentals, addiccions i altres malalties infeccioses». Això fa que comencin a tenir patologies orgàniques o de deteriorament cognitiu abans del normal. Alta taxa de mortalitat El sensellarisme és un fenomen complex, originat per moltes causes que solen ser motiu d’anàlisi des de diverses perspectives. Un estudi recent de l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV) de la Universitat de Girona posta de manifest l’elevat risc de suïcidi entre les persones sense sostre. D’entrada, segons dades publicades el 2016, va determinar que un 45,2% de persones sense llar de la província de Girona presentaven risc de suïcidi i un 24,7% ho va intentar. Les xifres es basen en usuaris del Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa de la ciutat de Girona i Calvo especifica que és un «bon reflex» de les persones sense llar de la província ja que, fins fa pocs anys, es derivaven a aquest centre. En total es van enquestar 154 persones que, majoritàriament, provenien de fora d’Espanya. Sobre les relacions laborals,137 d’ells (89%) havien treballat alguna vegada i 54 (35%) feia més de cinc anys que no treballaven. Set anys després, Fran Calvo ha fet seguiment de les persones estudiades i, del total, 23 han mort (15%). El motiu en deu casos va ser el càncer, el suïcidi ho va ser en nou i, finalment, sobredosi en quatre. D’aquesta manera, el 40% de gironins sense llar que han mort els últims anys s’han suïcidat. D’altra banda, la mitjana d’edat en el moment de la defunció era de 52,6 anys.