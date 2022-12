La Universitat de Girona i el Festival de Cine de Girona han unit els seus camins amb l'objectiu d'apropar el cinema a la comunitat universitària, així com fomentar els valors de la cultura i les arts. D'aquesta manera, professorat, estudiants i personal d'administració i serveis poden assistir a les projeccions del festival perquè les projeccions del certamen també tinguin més assistència.

De fet, aquesta aliança ja es va posar en marxa per l'edició del festival d'aquest any, que es va celebrar entre el 8 i el 13 de novembre. El programa va incloure més de 400 pel·lícules, agrupades en programes de ficció, documental, animació i videoclips, entre altres. Van ser unes 200 entrades les que el públic de la UdG va adquirir per assistir a alguna d'aquestes projeccions. Una de les que va tenir més demanada va ser la de Cinema en Família.

Aquesta col·laboració té la intenció de mantenir-se de cara a futures edicions. La pròxima, que ja serà la número 35, se celebrarà entre el 6 i el 12 de novembre de 2023. L'objectiu és que pugui créixer la xifra de públic assistent per part de la comunitat universitària, especialment, del públic més jove, per impulsar el talent i la creació cinematogràfica.