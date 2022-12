Un accident de trànsit múltiple a Celrà provoca retencions quilomètriques fins a Palol de Revardit.

El sinistre viari ha tingut lloc cap a un quart de dues a la tarda, a l'altura del quilòmetre 31 i s'hi han vist implicats quatre vehicles, segons el Servei Català de Trànsit.

Els vehicles implicats han xocat per encalç i són: tres cotxes i un camió.

Els serveis d'emergència s'han desplaçat fins al punt de l'accident. S'han activat dotacions dels Bombers, patrulles dels Mossos de Trànsit i unitats del SEM.

El succés ha tingut lloc a l'entrada de Celrà i genera cues en ambdós sentits de la marxa perquè els Mossos hi donen pas alternatiu. Les retencions, a tres quarts de tres de la tarda, ja arriben a sis quilòmetres de longitud, segons Trànsit.

Com a resultat de l'accident, el SEM ha evacuat amb ambulància una dona ferida de poca gravetat a l'hospital Trueta.

Cal recordar que el punt on ha tingut lloc el sinistre viari també hi ha enllaços pròxims com el que porta fins a la variant de Girona (N-II).