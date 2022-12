El Fum Fum Fum arriba a la seva quarta edició els dies 17 i 18 de desembre amb un programa ple d’activitats familiars. Aquesta festa nadalenca es farà als carrers del barri vell i la plaça de la Coma, amb diferents escenaris, tallers, espais de joc i racons llaminers.

Enguany s’estrena un nou espai, la plaça Mossen Cinto Verdaguer, on hi haurà l’escenari Rovelló, a més de Can Parera on hi haurà el «racó llaminer» on poder fer un tastet dolç o salat durant tot el cap de setmana. Hi haurà concerts com el «Hip Horns» dissabte a la tarda o les «Nadales per Jamaicanes» de diumenge del grup Rabadab.

També a l’escenari Rovelló, la companyia Silver’n’Gold hiportarà l’espectacle Winter que combina el clown amb les acrobàcies i el cèrcol aeri. També hi haurà malabars amb foc i llum de l’espectacle Prana a càrrec d’Aram Sempervirens. A l’escenari Lluquet, a la plaça Petita es faran els espectacles teatrals amb «Contes de Nadal» amb La Minúscula Teatre o els «Contes de la Baba» de la mà de la Carmina Rabassedas.

A l’espai Tallers d’en Satanàs hi haurà el Tió de Nadal i l’espai Jocs d’en Rabadà amb jocs gegants per a infants. El diumenge, el Fum, Fum, Fum!, se solidaritza amb la Marató de TV3 i per aquest motiu l’entitat GICOR vendrà butlletes pel sorteig d’arbres i ponsèties.