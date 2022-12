Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre homes per tenir un cultiu de marihuana que estava repartida per tota una casa de Montfullà, que pertany a Bescanó.

En el moment de l'entrada a l'habitatge però, un d'ells es va enfrontar a la policia i va amenaçar de disparar als agents d’ordre públic amb una arma curta semiautomàtica que estava carregada, i que posteriorment va voler ocultar a la cuina, segons la policia.

Els arrestats són quatre homes de 26, 28, 31 i 35 anys a qui acusen de ser presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. A un d’ells a més se l’investiga per un delicte de tinença il·lícita d’armes i un delicte d’amenaces.

Els fets es remunten al matí del dimarts 13 de desembre i arrenquen d'una investigació prèvia iniciada a finals del mes de setembre on hi havia les sospites de l’existència d’un cultiu de marihuana dins una casa situada al nucli de Montfullà (Bescanó). Agents de la comissaria de Girona van realitzar l'entrada i perquisició a l'habitatge situat al carrer Vila Romana.

Amb la participació de la Unitat d’Investigació i de Científica, de la Unitat de Seguretat Ciutadana i de l’ARRO de Girona, vam localitzar un conreu de 2.419 plantes de marihuana. Es trobaven en un avançat estadi de creixement, a punt per ser recol·lectades i distribuïdes, i estaven repartides a totes i cadascuna de les estances de la casa. Els mossos van detenir els quatre homes responsables d’aquesta plantació que es trobaven a l’interior de la casa en el moment de l’entrada.

Amenaces de disparar

La sorpresa però va arrencar abans, quan els agents van entrar al domicili un dels detinguts va amenaçar de disparar als agents de l'ARRO amb una arma curta semiautomàtica que estava municionada, i que posteriorment va voler ocultar a la cuina. Aquest l’investiguen com a presumpte autor d'un delicte d’amenaces i un delicte de tinença il·lícita d’armes.

Serveis punxats

La plantació s'alimentava de llum i aigua de forma fraudulenta, els dos subministraments estaven punxats. La casa tenia l’escomesa de la llum defraudada tal com van poder confirmar els Mossos amb l’estudi realitzat per la companyia de subministrament elèctric, on el consum era superior al normal. També hi havia ús fraudulent del servei de subministrament d’aigua.

A part de la droga els agents van retirar nombrós material idoni pel seu cultiu, tals com làmpades, ventiladors, motors extractors, tubs d’extracció, filtres de carbó, transformadors, bombetes, aires condicionats i compressors.

Els detinguts, un d’ells amb antecedents, van passar el dia 15 de desembre a disposició del Jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.